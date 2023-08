La Junta aboga por coordinarse con administraciones y empresas contra el cambio climático

El consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha apostado por "coordinar acciones con otras administraciones y empresas para evitar que la biodiversidad y también la economía se resientan" a causa del cambio climático.

Según una nota del Gobierno andaluz ha sostenido que el cambio climático es "una realidad que azota el planeta y tiene consecuencias más que evidentes".

El también portavoz de la Junta ha puesto como ejemplo de esta realidad la "cifra histórica de los 28 grados que ha alcanzado la boya del Cabo de Gata, así como la sequía que padece todo el territorio".

Fernández-Pacheco ha insistido en que este cambio climático, "más allá de afectar al medio ambiente, tiene una incidencia directa en la vida de los andaluces, en la economía y en sectores como la ganadería, la agricultura y el turismo, pero también en la salud, dado que la calidad del aire puede verse afectada, en la biodiversidad y en la riqueza de los mares".

Ha sostenido que el cambio climático "es un mal que hay que combatir y frente al que hay que prepararse". "Tenemos que adaptarnos", ha resumido.

Para combatir los efectos de ese cambio climático, la Consejería de la que es titular trabaja, de mano de otras administraciones y también de las empresas, en una batería de acciones que van desde la mitigación de emisiones de CO2 a través de actuaciones dirigidas a potenciar los sumideros naturales como son las praderas de posidonias, las zonas marismales o las masas forestales andaluzas.

Todo ello sin olvidar otras líneas de trabajo igualmente necesarias como son la inversión en infraestructuras hídricas o la correcta gestión de los residuos bajo el paraguas de una economía obligada a ser circular.

La Consejería, además, impulsa acciones con ayuntamientos y entidades locales de cara a favorecer la adaptación al cambio climático en las ciudades con refugios climáticos, mayores masas arboladas y una gestión de residuos adecuada.

"Está claro que el cambio climático ha llegado para quedarse y mientras no seamos capaces de revertirlo tenemos que estar preparados, adaptarnos, para que la economía no se resienta, no se pierdan puestos de trabajo y las familias no tengan problemas", ha concluido.