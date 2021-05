La Junta cree insuficiente la rebaja fiscal planteada por el Gobierno al agro almeriense

La delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha considerado "insuficiente" la rebaja fiscal planteada por el Ministerio en la reducción de los índices de rendimiento neto el IRPF 2020, para los agricultores y ganaderos de la provincia de Almería, a la vez que ha lamentado que el Gobierno de España no haya sido lo suficientemente sensible con el sector agroganadero que cuenta en nuestra provincia con más de 32.000 agricultores y ganaderos.

Según ha indicado la delegada territorial, “la reducción en la tasa impositiva se queda corta teniendo en cuenta la situación de grave crisis que atravesó el sector el pasado año provocada por el Covid-19 principalmente en sectores como el caprino y el ovino de leche o en los productos hortícolas afectados por la inestabilidad meteorológica, daños provocados por borrascas o pérdida de cosechas por problemas de virosis” . Así ha añadido “todo ello teniendo en cuenta que nuestro sector agrícola representa el 20% del PIB de la provincia, y casi el 40% teniendo en cuenta toda la industria auxiliar existente entorno a la agricultura”.

Martín asegura entender y además compartir "el malestar de organizaciones agrarias y cooperativas de la provincia, ante la falta de sensibilidad por parte del Gobierno de España en un año difícil de pandemia, con crisis de precios al inicio de campaña y además afectado por temporal. Por eso no entendemos la poca sensibilidad del gobierno con un sector que además está sufriendo la dura competencia por los contingentes de terceros países”.

Un año más, desde la Consejería de Agricultura se ha propuesto una reducción de índices de rendimiento neto que se considera básica, teniendo en cuenta además que detrás de cada propuesta de reducción existen informes técnicos que avalan estas peticiones.

Por lo que respecta a la provincia de Almería, el Ministerio no ha escuchado al sector que ha puesto sobradamente de manifiesto los problemas que vinieron sufriendo durante el año pasado. En este sentido, el Gobierno andaluz ha propuesto una rebaja para las hortalizas del 0,26 al 0,22 que no ha sido atendida.

Con carácter general, las producciones hortícolas se han visto afectadas por una actividad de tormentas, destacando los daños provocados por la borrasca Gloria, fuertes rachas de viento que han provocado daños en los invernaderos, heladas, y problemas de virosis y podredumbres favorecidos por la inestabilidad meteorológica, además del aumento de los costes de producción a lo que hay que sumar la prolongación del veto ruso.

Pepino y tomate

Particularmente en el pepino y el tomate se ha propuesto la rebaja hasta el 0,18 teniendo en cuenta el desplome de precios y, especialmente en el tomate, “los altos costes de producción y la grave competencia que estamos sufriendo con este producto como consecuencia de los contingentes y la exportación por parte de terceros países al resto de Europa”, ha explicado la delegada.

Y no sólo el sector hortícola, otros sectores tampoco han visto recogidos sus esfuerzo en la rebaja fiscal ni atendidas por el Gobierno la corrección de índices planteadas por la Junta de Andalucía. Así, se ha propuesto reducción para el sector ganadero en caprino y ovino que tan sólo ha sido parcialmente atendida ya que, si bien se ha considerado la propuesta de la carne y rebajar del 0,13 al 0,09, sin embargo no se ha tenido en cuenta la leche en donde se solicitó el 0,00 y no se ha reducido absolutamente nada quedando esta actividad de caprino y ovino de leche en un 0,26. “Tener en cuenta estos índices en la leche es una barbaridad cuando ha sido tan duramente castigada esta actividad como consecuencia de la caída de estos productos en el canal Horeca como consecuencia de la Covid”, ha señalado Martín.

“Igualmente podemos decir en sectores como el almendro o el olivar. Respecto al primero, no podemos olvidar que, con sus 58.000 ha de superficie, Almería junto a Granada representan el 80% de la superficie de almendro de Andalucía, y que la petición de rebajar la producciones del almendro al 0,20 no ha sido atendida”, ha explicado la delegada. En este sentido igualmente, ha argumentado que “proponíamos para los productos del olivo en la que se solicitaba rebaja total en el índice de rendimiento neto, y se ha quedado en un 0,18 cuando hemos informado de la situación que ha atravesado este sector por los altos costes de producción y la imposición de aranceles por Estados Unidos”.

Para la delegada de Agricultura, "la actitud del Gobierno central contrasta con el rigor y seriedad con que la Junta plantea cada año la elaboración de su informe justificativo". La Orden ministerial no ha tenido en cuenta específicamente para la provincia de Almería las propuestas realizadas por la Consejería de Agricultura, “en el año que más lo necesita nuestro sector, que han demostrado ser verdaderos héroes durante la pandemia y que ha permitido que toda Europa tenga en sus casas durante el confinamiento los mejores productos y de mayor calidad como son los de nuestra provincia”, ha concluido.