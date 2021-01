La Mesa del Agua valora positivamente la puesta en marcha de la desaladora ‘Mar de Alborán’

La Mesa del Agua de Almería valora de forma “positiva” el anuncio de puesta en marcha del proyecto ‘Mar de Alborán’, que comprende el funcionamiento de la antigua desaladora Rambla Morales, y en la que la iniciativa privada va a invertir cerca de 100 millones de euros para su uso. Esa valoración se fundamenta en que, desde hace años, los regantes de la provincia hicieron la petición a las diferentes administraciones competentes para que esa instalación se pusiera en funcionamiento tras los problemas que provocaron su clausura. Desde la Mesa del Agua de Almería se esperaba que fueran las administraciones públicas, como hace Acuamed que gestiona la gran mayoría de este tipo de plantas en nuestro país, las que lideraran este proyecto “pero es también importante que sea la iniciativa privada la que haya decidido sacarlo adelante y ponerla en funcionamiento” ha señalado el portavoz de la Mesa del Agua, José Antonio Fernández Maldonado.

Después de ver como los políticos, que son los que administran a los ciudadanos, aseguraran que este proyecto es un “bien social y el futuro a corto y largo plazo en nuestra tierra porque sin agua no tenemos futuro” o señalaran que es “estratégico” y una “solución a un problema de muchos años”, además de asegurar que se basa en la “eficacia y sostenibilidad” porque “el agua es un bien fundamental en el presente y el futuro desarrollo de Almería que debemos cuidar y respetar” desde la Mesa del Agua afirman que “es lo que llevamos años y años diciendo y reclamando”. Igualmente desde el colectivo almeriense se destaca que “nuestros representantes políticos” destaquen que estamos ante “un proyecto sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social que viene a paliar el déficit hídrico de la provincia y a aliviar nuestros acuíferos”.

No obstante, desde la Mesa del Agua de Almería “hacemos una serie de reflexiones”, ha señalado José Antonio Fernández Maldonado. “Cuando esté esta desaladora terminada y en funcionamiento, ¿tendrán los regantes problemas para usar este agua? ¿están los derechos del agua claros para el uso del agua que produzca esta desaladora?”. Desde el colectivo almeriense aseguran que “lo que no queremos es encontrarnos aquí con los mismos problemas que hemos tenido en la desaladora de Almería capital en la que los regantes del Bajo Andarax tuvieron graves problemas de escasez y no se les ha dado ni una gota de agua de una desaladora que podría generar 18 hectómetros cúbico y solo genera 5”.

También, desde la Mesa del Agua esperan que “aunque aún no se ha hablado del precio del agua que produzca esta instalación esperemos que sea competitivo y tenga unos costes razonables”.

Uso de energías renovables para las desaladoras

Sobre las informaciones publicadas recientemente en las que se afirma que el Gobierno de España va a retomar el plan de uso de energías renovables para las plantas desaladoras, desde la Mesa el Agua de Almería se señala que “esperamos que sea una realidad y que eso sirva para abaratar el coste del agua desalada”.

Además recuerdan que se trata de una cuestión que representantes del colectivo almeriense trasmitieron personalmente al secretario de Estado de Agua, Hugo Morán, en la última reunión presencial que se mantuvo con él en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica. Esas demandas de la Mesa del Agua se basan en la utilización de las energías renovables para la desalación, que supondría un abaratamiento de los costes, así como la rebaja en el precio del metro cúbico del agua desalada a los treinta céntimos que se aprobó en su día y que se pagan en otros sitios de España pero no en la provincia de Almería. Desde la Mesa se recureda que en la provincia se está pagando en muchos casos “sesenta céntimos por metro cúbico” lo que incrementa considerablemente los costes de producción y obliga a competir en inferioridad de condiciones con zonas “en las que el precio es la mitad o menos”.

La Mesa del Agua de Almería

La Mesa del Agua de Almería tiene un espíritu solidario y apolítico. En ella participan los siguientes agentes sociales y económicos de la provincia: FEDERACIÓN DE REGANTES DE ALMERÍA (FERAL), JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE, JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL ALMANZORA, JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE ADRA, AGUAS DEL ALMANZORA SA, COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE LA COMARCA DE NIJAR (CUCN), COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DE AGUAS DEPURADAS (CGUAL), ASOCIACIÓN DE REGANTES DE ANDALUCÍA (AREDA), ASAJA, COAG, UPA, REGANTES DE ALMERÍA (REGA), ASEMPAL, COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALMERIA y COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ALMERIA.