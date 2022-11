Mimaflor presenta su nueva ensalada con guisantes

Cada vez es mayor el consumo de legumbres en España y, aunque tradicionalmente se han consumido en guisos y platos de cuchara, de un tiempo a esta parte es más habitual incluirlo en comidas frías, como las ensaladas. Siguiendo con esta tendencia Mimaflor ha lanzado la nueva ensalada Mezclum de guisantes, acompañada con sabrosos trocitos de jamón serrano, pimiento rojo y verde, cebolla y un aliño saludable y sabroso de aceite de oliva virgen extra y vinagre de Módena.

Por eso, Mimaflor, siguiendo con su compromiso de ofrecer nuevos productos que respondan a las necesidades de los consumidores cada vez más preocupados por una alimentación saludable, lanza al mercado esta ensalada, ligera, fresca y original, con productos de calidad. Es ideal para aquellas personas a las que les gusta cuidarse y llevar una dieta equilibrada siguiendo una alimentación saludable sin necesidad de cocinar.

Además de esta ensalada con guisantes, Mimaflor amplía la gama de ensalada con legumbres con una ensalada de lentejas, elaborada con pimiento rojo y verde, radicchio, champiñones y cebolla y una vinagreta de curry. Estas dos variedades, “Ensalada mézclum con lentejas” y “Ensalada mézclum con guisantes” son platos equilibrados, con bajo contenido en grasas y azúcares.

Con esta nueva gama de ensaladas, creada en colaboración con el Chef Estrella Michelin, Rodrigo de la Calle, Mimaflor pone a disposición de los consumidores ensaladas frescas y originales, con productos de calidad, como las lentejas y los guisantes. Además, son una fuente de fibra y proteínas, están envasadas en rPET (Reciclado y reciclable) e incluyen tenedor reutilizable, perfecto para consumirlas en cualquier lugar.

Con estas dos nuevas referencias de ensaladas, Mimaflor amplía su gama de productos vegetales listos para un consumo on the go, siguiendo una tendencia y demanda cada vez más extendida entre los consumidores españoles de productos fáciles de tomar en cualquier lugar que supongan una comida saludable, completa y equilibrada.

Estos productos se pueden encontrar en MásyMás, Alcampo, Superdumbo, Mascomo