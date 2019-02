Onubafruit mira de reojo a Reino Unido porque absorbe el 30% de la facturación

Desde Onubafruit, su gerente, Francisco Sánchez, analiza la participación de la comercializadora de berries líder de Europa en esta feria. Sánchez explica que acuden a visitar a sus clientes habituales. “Aquí está representado todo el sector de frutas y hortalizas, por lo que aprovechamos para contactar con los clientes, algo que no puedes hacer el resto del año”, señala.

Francisco Sánchez destaca que la actual campaña comenzó retrasada y se están arrastrando los efectos de esa demora. “En fresa, sobre todo, y también en arándano se está notando el retraso en la campaña, ahora tenemos poco producto y, aunque no podemos vaticinar cómo va a ir, nos preocupa porque eso supondrá una concentración de fruta en el futuro y cuando eso ocurre ya sabemos que suele haber problemas”, apunta.

Onubafruit factura en torno a un 30% en el Reino Unido, de ahí que los ojos estén puestos en lo que va a pasar con el Brexit. “Espero que nos afecte poco, pero la cuestión es que no sabemos cómo prepararnos ante ello, pues aún no sabemos si habrá una aduana y, si la hay, puede que sea a un modelo a la suiza; tiene que haber acuerdos y por eso espero que al final no sea tan duro”.