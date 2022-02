REE intenta tranquilizar a los afectados por el trazado de la línea Baza-La Ribina

Con el eje eléctrico Caparacena-Baza-La Ribina, “Almería tiene una oportunidad por delante, no se puede dejar pasar otra planificación sin llevarlo a cabo, sería un desastre. Hay que llevarlo a cabo y cuanto antes”. Así de rotundo se muestra Jorge Jiménez, delegado regional de Red Eléctrica de España (REE) en Andalucía y Extremadura, en la presentación de las inversiones en las infraestructuras eléctricas previstas para Almería y Granada, en mitad del ruido en las últimas semanas por parte de los opositores al trazado del eje, a los que REE pretende tranquilizar y que han podido presentar sus alegaciones al estudio de impacto ambiental hasta mediados de enero.

Para garantizar el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico en Andalucía Oriental actualmente son imprescindibles una serie de inversiones las provincias almeriense y granadina, dirigidas fundamentalmente a eliminar las sobrecargas actuales de la red y dotar al sistema de la suficiente robustez. Estas inversiones están destinadas, por un lado, a la construcción y puesta en servicio del eje eléctrico de 400 kV Caparacena – Baza – La Ribina, que discurre por el norte de las provincias de Almería y Granada, y enlaza con la línea de 400 kV Carril – Litoral por la costa del Levante. Y por otro, una serie de actuaciones de apoyo a la red de distribución que servirán de apoyo a los nuevos ejes ferroviarios además de incrementar, en general, la capacidad eléctrica en Almería y en toda Andalucía oriental y contribuir a integrar nuevas fuentes renovables. Todas estas actuaciones, junto con las previstas en la nueva Planificación de la Red de Transporte de Electricidad pendiente de aprobación, conllevan inversiones superiores a los 286 millones de euros.

El eje Caparacena -Baza- La Ribina puede considerarse una ‘demanda histórica’. Andalucía oriental es actualmente la zona menos mallada desde el punto de vista eléctrico de toda España, lo que se traduce en un significativo aislamiento que ha dificultado históricamente el crecimiento económico y social de la zona. Todos ansían el proyecto, pero la controversia está servida porque nadie quiere que pase por su ‘casa’. Por citar solo un ejemplo que pone de manifiesto su necesidad, en 2017, la Junta de Andalucía remitía al entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital un documento que informaba de que el 62% de los municipios afectados por el eje decían haber perdido proyectos empresariales por la falta de capacidad de suministro eléctrico y el 90% aseguraba que se podría haber dotado mejor la oferta de servicios públicos a la ciudadanía en materias como los colegios, agua, la sanidad o las instalaciones deportivas.

Este eje de 400 kv ya estaba incluido en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, y, aunque fue revocado como consecuencia de la crisis económica sufrida durante esos años, fue nuevamente activado gracias al impulso de la Junta de Andalucía, las diputaciones de Almería y Granada, además de numerosos ayuntamientos y amplios sectores empresariales, y aprobado mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018. Ahora, el borrador de la nueva Planificación de la Red de Transporte de Electricidad, que está en proceso de aprobación, vuelve a incluir estas inversiones, que suponen 161,7 millones del total de 286, concretamente 88,2 millones corresponden al eje Caparacena – Baza, 73,5 millones al eje Baza – La Ribina, y 123,7 millones de euros a las demás actuaciones de apoyo a la red de distribución.

El eje eléctrico completo Caparacena – Baza – La Ribina lo constituyen por un lado, la construcción de la línea Caparacena – Baza de 400 kV, que se encuentra en construcción desde agosto 2019, y ejecutada aproximadamente en un 85% y cuya puesta en servicio se prevé para el cuarto trimestre de 2022; la nueva subestación de Baza 400 kV, construida al 50% y cuya operatividad se prevé en las mismas fechas que la línea Caparacena – Baza; y la ampliación de la subestación Caparacena 400 kV, que ya está concluida. Por otro lado, y que más afecta al territorio almeriense, la construcción de la subestación de La Ribina de 400 kV, cuya tramitación administrativa arrancaba en abril 2021 al igual que la de la conexión con línea 400 kV Carril – Litoral ya existente; y la construcción de la línea Baza – La Ribina de 400 kV, con una capacidad renovable pendiente de puesta en servicio de 640 megavatios y cuya tramitación administrativa comenzaba el pasado mes de noviembre 2021 y que, según Jiménez, una vez acabado el plazo de alegaciones, el Ministerio tendrá que contestar tras su estudio y valoración, para incorporar las que sean susceptibles para ello al proyecto definitivo.

Respecto al trazado de la última línea, el delegado de REE, insiste en que las instalaciones se planifican con el máximo rigor para que, entre otras cosas, convivan en perfecta sintonía con usos agrícolas de todo tipo. Jiménez explica los tres núcleos de oposición que se está encontrando el eje. Uno, en la zona de Baza, pero no frente a la red de transporte en sí, sino frente a proyectos renovables; el segundo en el área de Chirivel y zona norte de Almería, por la preocupación por parte de los propietarios de las parcelas por las que transcurriría la línea de 400 kv y donde predomina la plantación de almendros ecológicos. En este punto Jiménez manifiesta que desde la compañía ya se ha tenido contacto con los alcaldes y los propios afectados para explicarles cuál es la verdadera afección ante noticias de grandes expropiaciones o pérdidas del certificado ecológico: “No se va a perder el sello ecológico, el que lo retiren no está vinculado al paso del eje de alta tensión. Esto no aparece recogido en los criterios de reglamento 848 de mayo de 2018 sobre producción y etiquetado de productos ecológicos. Tampoco se expropian las hectáreas que se están diciendo, simplemente donde estén los apoyos y los vuelos y se hará con su compensación pertinente, y se podrá seguir cultivando como pasa en miles de kilómetros de la red de transporte en España”. Respecto a la tercera fuente de oposición a la que señala el responsable de Red Eléctrica se refiere al impacto paisajístico del trazado, que tiene un rechazo importante. Para afrontar esta situación desde la compañía se han realizado distintas fotosimulaciones, así una para ver el impacto de la criticada subestación de La Ribina, en Antas, en este sentido, la foto está realizada desde Cabeza María para comprobar lo que se vería desde allí y mostrar que tampoco hay una gran afección tras invernaderos de gran altura para la producción de cítricos que ya hay; otra en el entorno de Taberno para manifestar como se verían los apoyos en la zona. “Después de muchas reuniones al final mi conclusión es que el proyecto es muy deseado, pero nadie lo quiere por su municipio”.

Seguridad de suministro y apoyo a la red de distribución

Red Eléctrica pondrá en marcha también actuaciones destinadas a reforzar el mallado eléctrico en toda la zona y mejorar la red de distribución. En concreto, en la provincia de Almería se invertirán más de 50 millones de euros con este fin en tres subestaciones: Litoral, en Carboneras, (37,6 millones de euros), Tabernas (13,5 millones de euros) y Benahadux (1 millón de euros).