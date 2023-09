Sakata, a la conquista del consumidor con sus novedades para Fruit Attraction

¿Un sistema solar donde el tiempo no tiene límites? ¿Paletas multicolores de verduras? ¿Un viaje a Japón para descubrir sus sabores? Sakata aterriza en Fruit Attraction para sorprender a través de los sentidos con sus novedades en mejora vegetal. Bajo el eslogan de ‘Seeds to feed your needs’, el mensaje de la multinacional de semillas de origen japonés es claro: producir semillas que alimenten las necesidades de la cadena, desde el agricultor hasta el consumidor.

Comprometido con este principio, Sakata presenta en Fruit Attraction variedades dirigidas a satisfacer a diferentes segmentos del mercado basadas en tres conceptos básicos como son el Tiempo, el Color y el Sabor. En ese sentido, el agricultor podrá descubrir las nuevas variedades de Butternut y Melón piel de Sapo, que completan el calendario anual con presencia los 12 meses del año. La calidad del sabor es otra de las piedras angulares de su investigación y, por ello, la feria será el escenario para dar a conocer las nuevas variedades de tomate oriental, con un sabor genuino de la genética de Sakata. Otro de los puntos fuertes de la compañía es el desarrollo del color, sobre todo en brásicas. Este año, al ya popular brócoli morado Purple Magic se le unirá un nuevo lanzamiento, Tyrian, una variedad de brócoli ramificado también del mismo color.

Sakata, cuyo stand está ubicado en el Pabellón 9 de Almería, presenta las últimas novedades pensadas por y para este mercado. A destacar, cuatro nuevas variedades de pimientos que completan todo el ciclo y el nuevo calabacín para siembras tempranas que promete revolucionar el mercado por la rentabilidad para el agricultor y la resistencia al virus de Nueva Delhi.

Premios Sakata, comprometidos con la mejora de alimentación

La directora de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, el chef estrellas michelín Javier Olleros, la nutricionista y divulgadora en medios Beatriz Robles, el futbolista Marcos Llorente junto al Chef Bosquet son los galardonados en esta 5ª edición de los Premios Sakata, que se celebrará el miércoles 4 de octubre en el stand de la compañía. Presididos por el prestigioso chef Martín Berasategui y presentados por los Hermanos Torres, estos galardones tienen como objetivo reconocer la labor de personalidades del mundo del deporte, la comunicación, la nutrición y la cocina que dan visibilidad y fomentan la alimentación saludable y los buenos hábitos de vida.