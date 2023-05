Satisfacción en CASI por una campaña redonda para el tomate almeriense

Pocas semanas le quedan ya al tomate para cerrar la campaña y la satisfacción es generalizada entre los productores almerienses. Esa felicidad transmitía ayer el estand de CASI, donde centenares de clientes se reunían para intercambiar opiniones y analizar un año que deja un regusto muy positivo en palabras del presidente Antonio Bretones.

"Ha ido bien por diferentes sectores, como por ejemplo que países terceros no entraran en el mercado con fuerza o que los países centroeuropeos no hayan producido lo que se esperaba. Tenemos la perspectiva de que la próxima campaña sí que van a producir , así que hay que estar con los pies en el suelo. Los clientes que nos había abandonado han vuelto, necesitan tener en Europa su mercado y nos viene bien que se acuerden de nosotros", comentaba reconociendo que hay un pero: "Los costes han sido altos, ha subido un 35% entre la campaña anterior y ésta. Muchas veces piensas qué pasaría si los precios no subieran con unos costes tan altos como los que tenemos. Sería difícil seguir adelante".

CASI está presente en Infoagro, donde muestra las diferentes variedades con las que han trabajando este año y ya tiene en cartera las nuevas: "Ya tenemos en proyecto algo nuevo para la próxima campaña tanto en corazón de buey marrón como en rosas. Queremos ir probando cosas nuevas para la nueva campaña", comentaba Bretones.

Quién sabe si alguna de ellas formará parte de unas nuevas Jornadas Gastronómicas del Tomate de Sabor, con Samatha Vallejo. "Fueron una jornadas estupendas. La fusión de restaurantes con producción de tomate y sabores creo que funcionado muy bien, fue un éxito total lo logrado. Fue una novedad y creo que hemos acertado", finalizaba.