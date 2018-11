Susana Díaz y trabajadores de Cemex reconocen que la situación es difícil

Los trabajadores de Cemex en Gádor han mantenido esta mañana una reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. "Tenemos dos meses por delante para llevar a cabo la negociación y creo que, por primera vez en todo este tiempo, se abre un horizonte de una posible salida que vamos a explorar", apunta la representante de la administración andaluza. Tras la constitución de la mesa de trabajo esta semana en el Ministerio de Industria, tanto Díaz como el presidente del comité de empresa de la fábrica gadorense, Antonio Orta, reconocen que la situación es difícil, "seguimos en la lucha porque el expediente no se ha retirado, se ha trasladado en el tiempo al 31 de diciembre. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que el primer día, que la fábrica de Gádor no cierre; sigue siendo rentable y no vemos razonable que sigan en sus trece y sigan planteando el ERE", dice Orta.

La presidenta de la Junta defiende que tanto las administraciones como sindicatos como trabajadores tienen razón frente al cese de actividad en la planta cementera, porque como expone: "Es una planta que es competitiva, productiva, de las mejores que tiene el grupo en todos los países".