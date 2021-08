Tetris en el transporte marítimo

El Tetris, uno de los videojuegos más populares a finales de los 80 y los 90, consiste en encajar piezas hasta conformar líneas y así eliminarlas, pues bien, la actualidad en la logística marítima lleva a consignatarios o empresas con servicio de forwarding a hacer ‘malabares’ con los contenedores para que la carga llegue a destino, encajarlos en los pocos huecos disponibles para despedirlos de las terminales portuarias y satisfacer a los clientes. En el juego intervienen factores como la lógica y la rapidez individual, pero el transporte está expuesto a diversos factores externos y distintos escenarios conectados.

Cual efecto dominó, el tráfico marítimo de mercancías desde Almería no es ajeno. Gilles Percelay, responsable de forwarding y aduanas en J. Ronco y Cía, explica que la situación es complicada desde hace año y medio, desde que la pandemia se originase en China. Escasez de contenedores y buques y fletes disparados es la situación que deja la fuerte marejada del comercio internacional por mar.

Cuando la crisis sanitaria por la COVID-19 se desató en China este país paralizó la producción, así que los buques dejaron de hacer escala en sus puertos y la mercancía desde el mercado asiático brillaba por su ausencia en Europa. A continuación, el coronavirus se hizo fuerte en el Viejo Continente y, si bien China arrancaba la maquinaria, no compraba en Europa. “Esto ha propiciado un problema de disponibilidad de equipos (contenedores vacíos) en España, al no llegar mercancía, no había contenedores y seguimos con una falta enorme”.

Por otro lado, Gilles Percelay apunta a la disminución de barcos que dan servicio, “los pocos que hay van llenos”. Como ejemplo expone una de las operaciones que se están llevando a cabo desde J. Ronco y Cía, consignataria en Almería que trabaja con las navieras Maersk y MSC (Mediterranean Shipping Company) y que también cuenta con departamento de forwarding, aduanas y de gestión de transporte para proyectos industriales: “Intentamos hacer importaciones de Oriente Medio para un cliente de Almería, teníamos que cargar 15 contenedores y solo nos dan espacio para cinco; el resto, a lo mejor, hasta octubre”. Pero en otros puntos sucede lo mismo: “Si queremos hacer exportaciones a Sudamérica tampoco hay espacio y nos tenemos que ir a mes o mes y medio”.

El responsable comercial de J. Ronco y Cía detalla que China está exportando mucho a EEUU y da preferencia a las rutas hacia el país norteamericano en detrimento de las establecidas con Europa. “Los barcos que no vienen aquí se están posicionando en EEUU, si antes venían diez de forma diaria, ahora son cinco”. También menciona la congestión en otras zonas importantes para llevar a cabo el transbordo de mercancías como es India o Sri Lanka, donde los contenedores pueden quedar parados entre 3 y 4 semanas.

Tanto la ausencia de equipos como de barcos repercute en los fletes, “cuando antes podíamos pagar 900 dólares (unos 765 euros) o 1.200 (unos 1.020 euros) por la carga de un contenedor de 20 pies desde un puerto mayor de China, ahora se paga entre 6.000 (5.100 euros) y 8.000 dólares (6.800 euros); si hablamos de un contenedor de 40 pies podemos rondar los 14.000 dólares (11.900 euros). Pero si quieres transportar la mercancía no tienes más remedio que pagar ese precio”.

Gilles Percelay señala la alternativa del ferrocarril que conecta China y Europa, “pero no cubre la demanda para el transporte de mercancías existente”.

Como consignataria que colabora con MSC y Maersk, desde Almería J. Ronco y Cía puede exportar e importar desde cualquier parte del mundo. La operación se realiza a través de feeder, portacontenedores de menores dimensiones que alimentan a otros buques. “Por ejemplo, los de Maersk van a Algeciras donde se hace transbordo de la carga a otro barco y, de ahí, puede ir a cualquier parte del mundo o en sentido inverso. MSC igual, pero a través de Valencia”.

Además de este servicio, la empresa trabaja con cualquier naviera con el objetivo de satisfacer al cliente. En esta línea, el representante de J. Ronco y Cía reconoce que en este año la labor se ha duplicado, ya que si antes la firma contactaba con una o dos navieras para colocar la carga y llevarla al correspondiente destino, las dificultades expuestas llevan a que en la actualidad tenga que contactar con cinco o seis.