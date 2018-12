La UAL aumenta el programa de ayudas en I+D para 2019 y añade cinco proyectos

El vicerrector Diego Luis Valera ha ofrecido a los grupos de investigación de la Universidad de Almería la información sobre la Comisión Sectorial de I+D+I, foro de diálogo de las universidades españolas celebrado este año en Mallorca, y el Grupo de Trabajo de SICA, así como los resultados del Programa Transfiere, además de presentarles los nuevos recursos bibliográficos para investigación, el programa Brújula y el borrador del PPIT2019.En este encuentro, se ha resaltado con orgullo que el esfuerzo de los Grupos de Investigación de la UAL se ha visto recompensado con un excelente resultado en la evaluación de las ayudas procedentes de la Junta de Andalucía. Concretamente, han obtenido 264.745,59 euros en la convocatoria de 2017 y 623.657,46 euros en la de 2018. En cuanto a los resultados del Plan Transfiere, el balance ha sido muy positivo, cubriendo el objetivo de promover la transferencia y la colaboración en I+D+I entre la Universidad y las Empresas. En más detalle, se han movilizado 397.759 euros, han participado 20 empresas y entidades sociales, se van a desarrollar once proyectos innovadores y nueve proyectos sociales innovadores, concediéndose once becas de transferencia para jóvenes investigadores.Pero el futuro es incluso más ilusionante, ya que el Plan Propio de Investigación y Transferencia 2019 no solo mantiene todas las convocatorias del correspondiente a 2018, sino que incrementa un 25% el programa de ayudas a Grupos de Investigación y añade 5 nuevas acciones, que son las siguientes: contratos predoctorales Gerty Cori de formación de profesorado universitario en áreas deficitarias, proyectos puente, publicación en revistas de acceso abierto, estancias de modalidad CERU On The Move y participación en congresos y reuniones científicas internacionales. Otro de los aspectos relevantes es que con respecto a la edición 2018 se ha incrementado en 517.400 euros, lo que supone un 31,16%, alcanzando los 2.177.554,33 euros.Por otro lado, se ha remarcado que la Biblioteca de la Universidad de Almería es un servicio importante de apoyo para el estudio de los alumnos y la docencia de los profesores, pero no solo eso, sino que es fundamental como soporte de la actividad investigadora. En este sentido, se ha realizado un notable esfuerzo para ampliar los recursos bibliográficos, poniéndose además en marcha el interesantísimo programa BrújulaUAL, un nuevo servicio de ayuda a la gestión de la investigación que consiste en facilitar el acceso a los perfiles de autor y a la recopilación de la producción científica de los investigadores y profesores de la UAL.