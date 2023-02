La UAL planeta incorporar nuevos socios en el consorcio de UNIgreen

La Universidad de Almería (UAL) ha elevado su estatus a Universidad Europea concedido por la Comisión Europea en el marco de la convocatoria que tuvo lugar en el año 2022. Esto ha llevado a la universidad almeriense a participar en el diseño de la estrategia europea en materia de educación superior y formar parte de proyectos europeos llamados ‘iniciativas piloto’.

“Las Universidades Europeas se constituyen mediante consorcios de instituciones de educación superior de países que forman parte del programa Erasmus, que está presente en todos los países de la Unión Europea y otros países del continente. La unión entre diferentes instituciones de educación superior viene motivada por la búsqueda de la Unión Europea de crear universidades que trasciendan fronteras, creando una universidad que funcione a modo de una única con campus repartidos en diferentes países”, dice Tomás Lorenzana, director de Estrategia de Internacionalización de la UAL y coordinador General de la Universidad Europea UNIgreen.

Las universidades que formen parte de un determinado consorcio deben ser capaces de articular una oferta conjunta, fundamentalmente formativa y de investigación que resulte lo suficientemente atractiva. Un reto al que se enfrenta la UAL junto a sus socios de UNIgreen.

“La razón de esta actuación es hacer competencia a lo que son actualmente los dos grandes polos de atracción como lo son sistemas universitarios y de educación superior más atractivos del mundo en cuanto a captación de estudiantes que son el norteamericano y el británico”, afirma Lorenzana.

No obstante, hacer que un consorcio de estas características funcione bien puede llevar tiempo ya que exige cambios no solo a nivel de los estatutos propios de cada universidad, sino también a nivel legislativo nacional. “Se debe configurar un claustro universitario único en el que estén representado todos. No obstante, a corto plazo se pueden implementar acciones más concretas en el ámbito de la formación e investigación, la sostenibilidad y la inclusión”, explica el coordinador, que a la vez asegura que algunas actuaciones se aplicarán ya en el curso 2023-2024.

"A corto plazo se pueden implementar acciones concretas en varios ámbitos”, Tomás Lorenzana

Formar parte de UNIgreen beneficiará a los estudiantes que tendrán posibilidad de realizar prácticas en empresas extrajeras con las que mantengan un convenio las universidades del consorcio. Además, los alumnos que hayan terminado estudios de doble titulación serán titulados por las universidades del consorcio en las que hayan realizado dichos estudios.

La expectativa que persigue la UAL es que la colaboración vaya ampliándose y se haga extensiva a todas las áreas de la universidad que no estén directamente vinculadas a la biotecnología o la agricultura, temática que rige a la UNIgreen. Y también esperan la inclusión de nuevos socios en el consorcio, así como también la renovación de su participación en el mismo durante cuatro años más.