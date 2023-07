La UPA exige sanciones para evitar la entrada de productos de mala calidad

Los productores de sandía probablemente estén viviendo su por campaña. Ya en mayo se adelantaba que la superficie de cultivo en Almería había caído en un 10% respecto a la campaña anterior debido a la sequía, a lo que se sumaron algunas que otras pérdidas ocasionadas por las lluvias torrenciales que azotaron la provincia a principios de junio. Para quienes pudieron seguir adelante, los precios de la sandía se desplomaron, haciendo que algunos de los productores se vieran obligados a tirar la cosecha, a modo de protesta, negándose a vender su producto a precios tan bajos.

No obstante, la demanda de la sandía no ha hecho más que crecer como producto estrella del verano, por lo que su importación de países terceros ha sido inevitable para satisfacer las necesidades de los clientes. Lo que no ha hecho más que agravar el enfado de los productores andaluces, sobre todo al haberse conocido la presencia de sandías procedentes de Marruecos con restos de un plaguicida por encima de los niveles permitidos, detectados en la frontera.

En este sentido el vicesecretario general de Agricultura de UPA- A, Francisco Moscoso, ha reclamado un régimen sancionador “contundente” para que los importadores “dejen de inundar nuestro mercado con productos elaborados en condiciones muy diferentes a las que exigen a nuestros agricultores y ganaderos”. Moscoso ha afirmado que están “cansados de la competencia desleal que se permite en terceros países. Mientras que nuestros productores de sandías tuvieron que dejar de recolectar, a principios de campaña, por unos precios en origen ruinosos, nos encontramos con que los importadores inundan ahora nuestros mercados con productos procedentes de Marruecos que no cumplen los mínimos parámetros de calidad y seguridad alimentaria que nos exigen a nosotros”.

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García ha asegurado que Andalucía “no tiene conocimiento oficial” de la alerta, notificada por la Comisión Europea el pasado 14 de julio, sobre la presencia de plaguicidas en sandías procedentes de Marruecos. Aunque hay constancia de que España avisó mediante el Sistema comunitario de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, a la CE, quien alertó seguidamente de la presencia de este plaguicida, en nivele por encima de lo establecido, en las sandías marroquíes.