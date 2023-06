Cuatro Vegas, referente andaluz en la utilización de aguas regeneradas

Durante la mañana de hoy, la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas acogió en sus sede en Viator la jornada sobre riego y aguas no convencionales celebrada por la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (CREA), que eligió este lugar por ser uno de los referentes en cuanto a gestión de aguas regeneradas para riego.

“La jornada ha sido todo un éxito. Han asistido más de cien personas”, comentó José Antonio Pérez, presidente de Cuatro Vegas.

Durante la mañana se trataron temas relativos a lo que era el eje principal de esta jornada, el agua, y sobre todo, sus formas menos convencionales, como el agua regenerada y el agua desalada. Pero también se trataron temas como la energía y la nueva normativa nacional y europea referente a la utilización de aguas regeneradas. Asuntos con los que implicaron en gran medida todos los asistentes.

Además, Cuatro Vegas resultó como la comunidad referente en materia de reutilización del agua por el gran trabajo realizado en este ámbito durante su trayectoria. Un trabajo del que han tomado ejemplo otras comarcas andaluzas como “la Axarquía de Málaga, donde ya han empezado a actuar en materia de agua regenerada cuando hace cinco o seis años todavía no era una opción y ahora la necesidad de agua les obliga a entrar en esta vía de tratamiento de uso de agua regenerada”, explicó el presidente de Cuatro Vegas.

A la jornada también asistió el representante de la Comunidad del Guadalquivir para hablar sobre la problemática existente en Jaén, donde uno de los ríos más grandes de España sufre el déficit de 200 hectómetros cúbicos de agua. Por ello, en esta zona de Andalucía también se ha planteado la posibilidad de reutilizar las aguas de las poblaciones para el riego agrícola.

Como bien se ha dicho antes, el foco de la jornada se puso sobre el agua regenerada y todas las ventajas y desventajas que la rodean: “El agua que no se regenera y no se reutiliza es agua perdida y es una pena que habiendo falta de agua, este bien no se aproveche. Evidentemente también se discutió sobre quién debe pagar los tratamientos del agua. Los regantes estamos dispuestos a hacer una colaboración razonable en el tratamiento del agua pero realmente no somos nosotros los que ensuciamos. El agua se coge limpia, y vuelve sucia y por eso es el ciudadano el que debería hacer que el agua vuelva en las mejores condiciones posibles”, explicó José Antonio Pérez.

Lo que además hizo que se pusiera en valor la figura del agricultor como productor de alimentos y productor que necesita agua. Según comentó el presidente de Cuatro Vegas, alrededor de esta figura existen muchas críticas respecto a que se piensa que utiliza este bien en demasía: “Es evidente que si la usa es para poder dar alimento a la población”, defendió José Antonio Pérez.

En las jornadas también se disfrutó de las ponencias de la mano de Ricardo Martín, el director técnico de CREA en materia de la normativa sobre aguas regeneradas e Ignacio Gil, operario técnico de Aguas de Barcelona quien explicó en qué se basa el éxito de la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas.

Asimismo, también tuvo lugar una mesa redonda moderada por Eduardo López Vargas y formada por Ricardo Díaz, de la Comunidad de Regantes de Mengíbar; Juan Antonio Gutiérrez de la Comunidad de Regantes Sol y Arena; José Antonio Fernández, presidente de la Federación de Regantes de Almería; y José Antonio Pérez de la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas.