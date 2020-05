El agro salva la exportación almeriense en marzo, cuando crece un 3,4%

Almería es una de las tres provincias andaluzas que logran mantener una tendencia ascendente en las exportaciones en marzo, principalmente por el impulso del sector agroalimentario. Así es la tercera provincia exportadora de Andalucía -tras Huelva y Sevilla-, con 479 millones, el 18,2% del total, y un incremento del 3,4%.En el acumulado del primer trimestre, Almería es tras Málaga la que más crece en comercio exterior, que sube un 7,8% hasta los 1.530 millones y se coloca como tercera exportadora.

A nivel regional, las exportaciones de Andalucía alcanzaron el pasado mes de marzo los 2.625 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 12,6%, causado por el fuerte impacto económico en dicho mes de la crisis del Covid-19 en buena parte de los capítulos exportadores, a excepción de la mayor parte de los agroalimentarios. La cifra de marzo deja unas exportaciones en el acumulado del primer trimestre de 7.879 millones, que es un 5,2% menos, pero se mantiene un superávit en la balanza comercial con el exterior de 436 millones.

La importante bajada de las exportaciones andaluzas en marzo es, no obstante, 1,9 puntos inferior a la que experimenta el conjunto de España, donde descendieron un 14,5% en dicho mes, hasta los 21.769 millones. Un comportamiento más positivo del sector exterior andaluz que, igualmente, mantuvo en el pasado mes de marzo un superávit en su balanza comercial con el exterior de 292 millones, con una tasa de cobertura del 113%, hasta 21 puntos superior a la de España (92%), que registró un déficit comercial de 2.036 millones.

El agroalimentario se convierte en motor del sector exterior

El importante descenso de las exportaciones andaluzas se fundamenta en la parada de la actividad económica y fuertes restricciones al comercio internacional que impuso el Estado de Alarma vigente en nuestro país desde mediados de marzo, causando importantes bajadas en buena parte de los principales capítulos.

No obstante, esta bajada del 12,6% se ve reducida en más de la mitad, sólo el 5,5%, si se tienen en cuenta sólo las exportaciones no energéticas, descontando el capítulo de combustibles y aceites minerales, muy afectados por la fuerte bajada del precio del petróleo en el mercado internacional. En tal caso, las ventas no energéticas al exterior de Andalucía alcanzarían los 2.376 millones.

En marzo, el sector exterior andaluz se ha apoyado de manera destacada en los capítulos agroalimentarios. De hecho, los dos principales capítulos exportados por Andalucía en marzo son las legumbres y hortalizas, con 426 millones, el 16,2% del total y un crecimiento del 5,1%; seguido de las frutas, con 372 millones, el 14,2% y una subida del 3,9%.

En tercer lugar, se encuentra otro capítulo agroalimentario, las grasas y aceites animales y vegetales, con 228 millones (8,7% del total), de los que 203 millones corresponden a aceite de oliva (7,7%), con una bajada del 8,4%, agudizada por la crisis de precios del sector, que está afectando a las ventas internacionales.

El capítulo de los diez primeros que experimenta un mayor incremento es el de otros productos químicos, que sube hasta la quinta posición gracias a un avance del 63% hasta los 105 millones (4%); al que le sigue en crecimiento el de fundición, hierro y acero, que se posiciona en séptimo lugar con un aumento del 29,9%, hasta los 92 millones (3,5%).

Por el contrario, dentro de los diez primeros capítulos, se contrae la venta de combustibles, cuarto capítulo exportado, con un 50% menos hasta los 219 millones (8,4%), influido por la caída de los precios del petróleo; los aparatos y material eléctrico, en sexto lugar, que descienden un 22,8% menos hasta los 103 millones (3,9%); el cobre y sus manufacturas, noveno capítulo, que se resiente de la menor actividad industrial de sus principales mercados con una bajada del 13,7% hasta los 83 millones; y, en décima posición, las aeronaves y vehículos espaciales, que caen un 53% hasta los 76 millones por la parada de la producción y la comercialización del sector a nivel mundial.