La mejor arquitectura de Ciudad del Cabo ya se encuentra accesible en la C-guide

Resultado de la consolidada colaboración entre la Fundación Arquitectura Contemporánea y Cosentino, la C-guide, concebida como guía de arquitectura contemporánea con vocación global, continúa ampliando su alcance con la incorporación de nuevas ciudades.

Tras haberse lanzado al público con una plataforma web y app para dispositivos móviles en diciembre de 2019, continúa consolidándose como una red en torno a la arquitectura contemporánea de excelencia en el mundo, de la que ya forman parte ciudades como Londres, Los Ángeles, Sídney, París, Barcelona, Ámsterdam, Chicago, Dubái, Sao Paulo, Córdoba y Shanghái, con el objetivo de promover el conocimiento y reconocimiento de las prácticas arquitectónicas más representativas. Así, tras la incorporación de Ciudad del Cabo, C-guide propone un recorrido por sus más de 2.000 proyectos, invitando a reconocer el valor didáctico de experimentar la arquitectura, bien trasladándose al lugar y usando la app como herramienta de viaje, o desde casa, navegando por la web para teletransportarnos momentáneamente a lugares como esta gran metrópolis sudafricana. Y es que Ciudad del Cabo es un lugar con grandes contrastes socioeconómicos que se reflejan en su arquitectura.

La guía incluye notables viviendas unifamiliares como la casa Porter de Salta Architects o la casa OVD525 de Three14Architects, pero también proyectos sociales destinados a los sectores mas desfavorecidos de la sociedad, como el proyecto de Empower Shack de Urban Think Tank, un innovador proyecto basado en un prototipo de vivienda replicable que está teniendo un gran impacto en la mejora de las condiciones de vida de sus usuarios.

Los tejidos informales urbanos (#tejidos informales) son parte importante de la ciudad y algunos de los mejores ejemplos de arquitectura contemporánea de la ciudad tratan de servir como semillas de regeneración de estos barrios, dotándolos de servicios comunitarios, así como contribuyendo a crear identidad. Ejemplos destacados de este tipo de proyectos son los colegios Inkwenkwezi y Ususazo, ambos diseñados por Wolff Architects.

La fascinante historia reciente de Sudáfrica tiene su reflejo en su arquitectura, con proyectos que aspiran a construir una sociedad diversa, dejando atrás la segregación racial del sistema del apartheid (#post apartheid). Proyectos como la aldea Cultural Guga´s Thebe o la escuela de Circo Zip Zap tratan de hacerlo a través de la cultura mientras que otras obras como el Memorial de Prestwich Street o el Museo de la Isla de Robben lo hacen a través de la recuperación de la memoria colectiva. Especialmente significativo en este ámbito es el proyecto de viviendas en el District Six, que busca recuperar la memoria de resistencia anti apartheid de este histórico lugar.

Una de las operaciones urbanas más importantes de los últimos años, es el proyecto de regeneración del Frente Marítimo Victoria & Albert, cuya pieza central es el museo de arte africano Zeitz MOCAA. Diseñado por Heatherwick Studio y calificado como CCC, el proyecto reimagina un antiguo silo existente extrayendo de él todas sus cualidades espaciales e incluso escultóricas. Además de este proyecto, destacan otros espacios públicos que forman parte de este proyecto urbano, como el Parque Battery o el vivero de empresas Watershed, ambos lugares abiertos y accesibles a la ciudadanía.

Sobre las obras

Debido a su contemporaneidad, C guide incluye obras construidas a partir del año 1979, cuarenta años de perspectiva que ayudan a reflexionar sobre la arquitectura global. Los edificios y construcciones que alberga la guía son elegidas por un comité científico designado por la Fundación Arquitectura Contemporánea, teniendo en cuenta tres segmentos de interés:

1. Tensión global-local: proyectos con dos direcciones inversas: que refuerzan las especificidades locales de cada ciudad y/o que son proclives a la homogeneización espacial del mundo.

2. Función simbólica: proyectos que generan procesos participativos colectivos, espacios que simbolizan la aparición de identidades geográficas y/o lugares que generan imaginario colectivo a través del cine o los medios de comunicación.

3. Espacio público: obras que juegan un papel urbano y que son generadoras de encuentro e intercambio y/o espacios públicos cruciales que hacen entender las ciudades.

Las edificaciones incluidas en C guide se clasifican en tres categorías:

C: Arquitectura sobresaliente que deberías visitar siempre que la estancia en la ciudad lo permita.

CC: Arquitectura excelente que no debes dejar de visitar, aunque la estancia en la ciudad sea breve.

CCC: Arquitectura excepcional cuya visita justifica en sí misma el viaje.

Todos los proyectos vienen acompañados de una galería de imágenes (en algunas ocasiones pueden incluir hasta planos o dibujos del proceso de diseño) y una ficha informativa con descripción de la obra, autor, año de construcción, localización, calificación (C, CC, CCC), visitabilidad (visitable, visible desde la calle, visita concertada o no visitable) y etiquetas (ayudan a su interpretación y son propuestas por el comité de C guide, así como por los propios usuarios). La plataforma ofrece la posibilidad de hacer una búsqueda rápida por parte del usuario, teniendo en cuenta estos mismos parámetros incluidos en la ficha informativa de cada proyecto.

Participación de los usuarios

Partiendo de un enfoque interdisciplinar, C guide propicia un amplio debate público sobre los espacios con las que se construyen las ciudades actuales. Esto se puede hacer de dos formas complementarias, recorriendo el mapa digital ubicado en la página web o recorriendo la ciudad real mediante la aplicación del dispositivo móvil. El usuario tiene la posibilidad de contribuir al desarrollo de la guía y a la experiencia de otros usuarios, desarrollar su propia guía personal según sus intereses, buscar por

parámetros, aportar reflexiones o datos útiles a través del conversatorio que incluye cada obra, asignar o crear nuevas etiquetas a las obras y sugerir obras nuevas al comité científico de la guía.