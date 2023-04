Casi 80 días sin 'comer migas' en Almería: sigue sin llover

¿Casi 80 días sin comer migas en Almería? El chascarrillo se entiende fácil a poco que uno sea almeriense o lleve un tiempo en la provincia, y en realidad no tiene ninguna gracia. Según datos de AEMET, no ha habido un sólo día desde el pasado 25 de enero, en el que se haya registrado una precipitación considerada relevante en la provincia. Esto es, de más de 2,5mm. Si acaso algún chubasco de ‘cinco minutos’ que, como dice el saber popular, no vale más que para ‘ensuciar los coches’. Y desde el 7 de marzo no cae absolutamente nada.

El problema es muy grave para la agricultura, especialmente en las zonas de la provincia con mayor ausencia de recursos hídricos disponibles: el norte y el Levante, a lo que se suma el polémico recorte de los aportes del trasvase Tajo-Segura dictado por el Gobierno con el argumento de aumentar el caudal ecológico del Tajo.

El drama es enorme para los agricultores que dependen del agua para sus producciones y que no tienen un recurso como la desalada, de la que sí gozan en amplias zonas, por ejemplo, del Poniente Almeriense. En las vecinas provincias andaluzas, así como en Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura..., donde no cuentan con las fuentes alternativas de las que sí se disponen en Almería, la situación es si cabe más desesperada. Gran parte de las cosechas de cereales o de girasol, por poner varios ejemplos, se han perdido tal como denuncian las organizaciones agrarias.

No llueve en Almería y no lo hace prácticamente en ningún sitio. En lo que va de mes de abril han caído en España apenas 3 litros por metro cuadrado, y las previsiones para las próximas semanas no son más halagüeñas.

Decretos de sequía

Mientras la Junta de Andalucía se dispone (prevé hacerlo a lo largo de este mes de abril) a aprobar el tercer Decreto de Sequía, a través del que se emplean fondos en infraestructuras hídricas y se articulan ayudas a los sectores más castigados por tan pertinaz ausencia de lluvias, a nivel nacional los regantes ya están implorando medidas similares que ayuden a paliar los efectos devastadores de la sequía. Al hilo, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha urgido al Gobierno a aprobar cuanto antes un decreto ley de sequía para paliar el “drama actual” que sufre el sector por la falta de lluvias.

“En algunas zonas regables solo se dispone del 20 % del agua necesaria para desarrollar la actividad agraria”, denuncia la asociación, que ha llamado a estudiar caso por caso las causas de la sequía.Su secretario general, Juan Valero de Palma, insiste en que la situación de miles de agricultores es “dramática”, pues afrontan con “gran incertidumbre cómo su medio de vida está ahora amenazado”. El colectivo nacional de regantes insta a incorporar criterios jurídicos en la gestión del agua y a corregir numerosos aspectos de la normativa actual, además de pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que haga un análisis adecuado de los usos del agua.