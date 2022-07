La inflación se desboca a dos dígitos también en Almería

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 1,8% en Almería en junio sobre el mes de mayo mientras que la tasa interanual alcanza ya los dos dígitos y se sitúa en un 10,1% según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el dato acumulado en lo que va de año se cifra en un 6,2% en la provincia almeriense. A nivel autonómico, los precios se han incrementado un 1,9% en el último mes, en línea con lo que sucede a nivel nacional, y la tasa interanual se fija en un 10,5% frente al 10,2% de España, su nivel más alto desde abril de 1985 confirmándose el dato avanzado a finales de junio.

Con esto, el índice general en Almería se sitúa en el 110,184 y encadena dos meses de subida tras la bajada en abril. En cuanto al último mes con datos disponibles, junio, es el grupo del transporte el que más dispara la subida respecto a mayo y lo hace en un 5%, un +20% en el último año. Tras este, es la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles el grupo que más se encarece con un incremento mensual del 2,8% y un 16% interanual. En tercer lugar en cuanto a subida de precios en Almería lo ocupan los alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza del 2,3% en junio y un 13% en un año. Solo es el grupo correspondiente al vestido y calzado el que ve descender los precios, que lo hace en un 1,6%, si bien siguen siendo un 2,8% superiores a junio de 2021.

De acuerdo a los datos del INE, UGT Almería confirma la inflación más alta en la provincia desde 1984. Carmen Vidal, secretaria general de este sindicato, valora negativamente las cifras de junio: “La pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras solo va contribuir a agravar la situación. La patronal no se quiere enterar que, si sus empleados no recuperan el poder adquisitivo, no podrán adquirir sus productos y servicios y a corto o medio plazo ellos también empezarán a perder”.

Desde UGT Almería se recuerda que en la provincia almeriense se continúa con 14 convenios colectivos bloqueados e insiste en la necesidad implantar subidas salariales que compensen este incremento de precios, "en todos los convenios hay que introducir cláusulas de revisión salarial, para evitar el empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras, este año un 10%, siendo una de las provincias con los salarios medios más bajos de Andalucía".