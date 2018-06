La innovación como la “clave” de la eficiencia del agro almeriense

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha marcado la larga trayectoria del agro almeriense en el campo de la innovación como la “clave” de la eficiencia, el valor añadido y la rentabilidad que lo definen. Así lo ha destacado durante su intervención en una nueva cita del ciclo de encuentros empresariales Enclave Rural promovido por la entidad bancaria Unicaja, en este ocasión, en Almería. “Nuestra horticultura, fruto de años de trabajo, es expuesta en el mundo, a través de documentales como los que se emiten en los colegios alemanes, como modelo de buen hacer, una prueba de que estamos en el buen camino”, ha sentenciado el responsable autonómico.

Sánchez Haro ha reiterado, de este modo, el compromiso del departamento que dirige con la promoción de la inversión para que el sector se adapte a los “nuevos tiempos” y a las “nuevas soluciones” a través, por ejemplo, de incentivos a la modernización de explotaciones e industrias, el apoyo a la creación de Grupos Operativos de Innovación o el desarrollo de nuevas tecnologías. Todo, en palabras del consejero, para, “en definitiva, mejorar la competitividad y la excelencia de los productos agrarios y, con ello, la calidad de vida en nuestro medio rural”.

El titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha apuntado, en este sentido, la realidad, “que no podemos decir que sea el futuro, porque ya es presente”, de la digitalización de la cadena de valor y la bioeconomía. Ante estos retos, Rodrigo Sánchez ha asegurado que, “desde el Gobierno autonómico, dedicamos todo nuestro esfuerzo para que el sector agroalimentario andaluz se mantenga líder en producción y comercialización y, a la vez, respete el medio ambiente de hoy, para no poner en peligro los recursos de mañana”. Para el consejero, que no olvida la necesidad de luchar contra el cambio climático, “ya no vale crecer a cualquier precio”.

Rodrigo Sánchez, en este punto, además de los 1,5 millones de euros concedidos a varios Grupos Operativos de Innovación de Almería y los más de siete millones de euros destinados a la modernización de industrias agroalimentarias de la provincia, ha puesto de relieve la labor del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), por ejemplo, desde el centro de La Mojonera. Desde este espacio de referencia se ejecutan, en estos momentos, 13 proyectos de investigación que buscan desde la transferencia de tecnología a la fruticultura mediterránea o el incremento de la eficiencia del agua, “recurso decisivo en Almería”, hasta iniciativas como Life-Climagri, sobre la adaptación de cultivos extensivos del Mediterráneo al cambio climático, o Innova-SAR, una herramienta para la toma de decisiones basada en la teledetección y modelización.