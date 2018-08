Las mermeladas gourmet de Lorusso, en la gala benéfica de 'Global Gift'

Una fundación sin ánimo de lucro creada en 2013

La Fundación 'Global Gift Foundation' es una organización sin ánimo de lucro creada en 2013 para mejorar la vida de los niños, mujeres y familias en situación de necesidad, de la que son embajadores de honor la actriz Eva Longoria (no pudo asistir por su reciente maternidad) y el cantante Ricky Martin, así como Victoria Beckam, y Melanie Griffith. Comprometidos todos en la lucha a favor de los más desfavorecidos. La Fundación apoya proyectos de diferentes organizaciones en todo el mundo, como por ejemplo, un centro multifuncional para niños con enfermedades raras y crónicas que se encuentra en Marbella y que dará cobijo a al menos 5 no organizaciones sin fines de lucro en el área; Adisol (Asociación Diabética Costa del Sol), ADAHIMAR (Trastornos por Déficit de Atención), CADI (Discapacidades Neurológicas y Físicas), Asociación de Fibrosis Quística y Burbujas y Sueños (Enfermedades Raras y No Diagnosticadas).