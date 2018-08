El proyecto Biovege obtiene films y mallas biodegradables de residuos del campo

El proyecto Biovege, que lidera Alhóndiga La Union, ha concluido con éxito al obtener sus primeros resultados a partir de residuos hortofrutícolas cosechados en la huerta de Almería en forma de films y mallas biodegradables para verduras, además de colorantes y aditivos alimentarios.

En Andalucía se producen unas 500.000 toneladas de subproductos hortofrutícolas que no tienen ninguna forma de valorización, por lo que su final es el vertedero. A partir de estos residuos, y en línea con la filosofía de la economía circular, el proyecto Biovege ha hecho posible la extracción de sustancias de alto valor para la industria del envase y de la alimentación.

Las investigaciones han desarrollado colorantes y aditivos alimentarios a partir de estos restos

Concretamente, se han desarrollado a partir de azucares obtenidos de la sandía y el melón. Por un lado, distintos tipos de films biodegradables de 23 µm de espesor para su utilización como film retráctil para el envasado de pepinos y para la fabricación de bolsas de pesaje para todo tipo de productos agrícolas. Malla orientada biodegradable para el envasado de diferentes productos agrícolas; malla orientada para ajos y malla no orientada para judías verdes.

Por otro lado, a partir de otros productos hortofrutícolas de desecho tales como el tomate y el pimiento se han podido extraer sustancias activas como vitaminas, antioxidantes y colorantes que han permitido obtener un amplio abanico de productos pioneros y 100% saludables. Estos son: monodosis de salsa vinagreta suplementada con liofilizado de tomate al 5% y de aceite de oliva suplementado al 1% con extracto fenólico de pimiento verde obtenido mediante fluidos presurizados; gazpacho ready to blend elaborado con subproductos liofilizados de tomate, pimiento y pepino. Se trata de un preparado en polvo desarrollado para realizar un gazpacho in situ, listo para mezclar con agua y tomar, manteniendo todas las propiedades de un gazpacho recién hecho, pero con una vida útil mucho mayor y alto en vitamina C; también preparados cárnicos enriquecidos con una capacidad antioxidante de más de un 20% con respecto a los controles debido a la incorporación de subproductos de pimiento; harinas con sabor a tomate/pimiento enriquecidas en capacidad antioxidante que incorporan en su formulación subproductos de tomate o pimiento liofilizados; y colorantes naturales a partir de subproductos procedentes de pimiento rojo liofilizado como sustituto de colorantes artificiales (cochinilla (E-120) y carotenos (E-160a)) sin diferencias en cuanto a color y que aporta todo el aroma y sabor a los productos cárnicos y veganos.