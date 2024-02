“Estamos realizando un trabajo muy ambicioso en políticas de agua”

–De vuelta a Berlín. Es el momento de hacer balance de la primera parte de la campaña.

–Tenemos que estar contentos con el buen arranque de la campaña, lo que es muy importante, con equilibrio en precios y buenas perspectivas, aunque para hacer balance siempre es bueno esperar un poco más y dejar el margen suficiente para poder sacar conclusiones.

–Andalucía llega a Fruit Logistica con récord de exportaciones de hortalizas.

–Pues en este sentido no podemos más que estar satisfechos por la evolución del sector de frutas y hortalizas en Andalucía, que ha logrado mejorar su posición en los mercados internacionales incluso en una situación tan difícil como la actual, marcada por los elevados costes de producción y la sequía. En concreto, entre enero y noviembre las exportaciones de frutas y hortalizas andaluzas alcanzaron los 6.217 millones y Almería se ha mantenido como la primera exportadora agroalimentaria de la región, con 3.514 millones de euros vendidos, un 1,5% más que en el año anterior. La Junta de Andalucía mantiene su compromiso con el sector y el pasado año aprobó más de 140 millones de euros en ayudas para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), que han logrado movilizar un volumen de 284 millones de euros. Y estando a las puertas de Fruit Logistica tenemos que refrendar que el mercado alemán es el primer comprador para Andalucía, al que le hemos facturado 1.913 millones de euros, un 3,6% más.

–La competencia es feroz, pero el sector está fuerte y planta cara a terceros países que vienen apretando el acelerador.

–Sin duda que el sector está fuerte y prueba de ello son las cifras de exportación que presenta, pero la Junta de Andalucía va a seguir luchando para defender a los productores andaluces ante las importaciones de terceros países que dejan a nuestros agricultores en una clara desventaja, por ejemplo, en materia fitosanitaria. Por eso hemos pedido en todos los ámbitos posibles, en Bruselas, al Gobierno central y en el Parlamento andaluz que la Unión Europea ponga en marcha cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países, lo que evitaría una competencia desleal. Hemos reiterado al Gobierno de España que es necesaria una verdadera política de control en la frontera de los productos agroalimentarios procedentes de países terceros que entran a nuestro país, necesitamos que nos informen y si no se están pagando los aranceles, que se denuncie a la Oficina contra el Fraude.

"Es un orgullo verificar la calidad de nuestra producción y los criterios de sostenibilidad que se aplican en el sector”

–¿Cuáles están siendo las líneas maestras de trabajo de la Junta por el sector agroalimentario?

–Nuestra tarea es firme en el apoyo al sector agroalimentario en cuanto a modernización, innovación, comercialización, calidad, investigación y políticas de agua, entre otras cuestiones. Y una de las perspectivas que consideramos importante es su defensa en el ámbito comunitario porque Andalucía es clave para garantizar el principio de soberanía y suficiencia alimentarias en el seno de las instituciones europea, ya que alimenta con productos de calidad, sabor y fruto de la máxima sostenibilidad social, laboral y medioambiental a 500 millones de europeos y por eso considero fundamental que la Unión Europea recupere el perdido principio de preferencia comunitaria.

–Lo que es indudable es su compromiso con la política hídrica de la región. Andalucía está marcándole a España el paso de cómo hay que trabajar para hacerle frente a la sequía.

–Pues es cierto que Andalucía va por delante en políticas de agua; nuestro presidente Juanma Moreno tiene claro que la actuación en materia hídrica es una prioridad y por ello estamos realizando un trabajo muy ambicioso desde la Consejería. La Junta de Andalucía ha invertido 1.500 millones de euros en políticas de agua y el 42% de la inversión en infraestructuras que ha realizado la Junta de Andalucía son en materia hídrica. Andalucía padece la dejadez de Gobiernos anteriores que relegaron las actuaciones en materia hídrica, pero el Gobierno andaluz está revirtiendo esta realidad con iniciativas en toda la comunidad autónoma. Y además no nos hemos limitado a intervenciones en las cuencas que son de nuestra competencia, sino que hemos invertido 630 millones de euros en políticas hidráulicas y en infraestructuras que pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La Junta de Andalucía es consciente de que el agua es la base de la agricultura y del desarrollo económico de la comunidad autónoma, por eso hemos tomado la bandera del agua y el liderazgo en políticas hídricas y prueba de ello es que en sólo cuatro años hemos impulsado más de 1.000 actuaciones en materia de agua y terminado 11 grandes infraestructuras. La lucha contra la sequía es una prioridad y la Junta de Andalucía ha sacado adelante tres decretos de sequía que hemos dotados con 300 millones de euros en inversiones y podemos decir con satisfacción que han alcanzado un grado de ejecución del 86%. Además, estamos ya trabajando en el IV Decreto de Sequía, una iniciativa que se incluye en la Estrategia Sequía Plus, la planificación que el Gobierno andaluz ha realizado en previsión de que empeore la actual situación hídrica y que va a permitir a Andalucía estar preparada para escenarios más adversos, que esperemos que no lleguen.

–La agricultura de precisión es el futuro, el siguiente paso a dar.

–El empeño de la Junta de Andalucía en su impulso al sector se materializa en una inversión de más de 14,43 millones de euros para el apoyo a la transformación integral y la modernización de invernaderos de hortalizas, flor cortada y planta ornamental, y más de 11,38 millones en el apoyo de la aplicación de la agricultura de precisión y de las tecnologías 4.0 en los sectores agrícola y ganadero, que va a facilitar a los productores el acceso a equipos, sensores, procesadores, controles y softwares con los que realizar labores que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde y actividades en las que se requiera alta tecnificación, como son las destinadas mejorar la eficiencia en el mapeo o el registro de datos. En el conjunto de la comunidad autónoma, casi un centenar de personas físicas o jurídicas y pymes van a recibir las ayudas para modernización de invernaderos con proyectos innovadores, de las que quiero resaltar que contribuyen significativamente a la seguridad alimentaria, a la inocuidad de los alimentos y a promover prácticas agrarias más sostenibles para impulsar la competitividad de los sectores agrícola y ganadero en Andalucía.

"Pedimos que en los acuerdos comerciales con terceros países se pongan en marcha cláusulas espejo“

–Los cultivos se han aplicado: calidad en sus productos y sostenibilidad en sus procesos.

–Es un orgullo para esta Consejería verificar la calidad de las producciones andaluzas y los criterios de sostenibilidad que aplican los agricultores y ganaderos, demostrando que el sector está en vanguardia. Y hemos creído siempre que hay que poner en valor este esfuerzo, por eso la Junta ha impulsado la marca regional de calidad ‘Gusto del Sur’, que garantiza la calidad diferenciada de los productos andaluces y con la que queremos fortalecer y mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Andalucía y favorecer su comercialización e internacionalización.

–La consejería está destinando las ayudas necesarias al sector.

–El Gobierno andaluz siempre está al lado de los agricultores, de eso nos encargamos en la Consejería de Agricultura y ayudar al relevo generacional es una de nuestras prioridades estratégicas. En este sentido Andalucía se puede sentir muy orgullosa pues hemos incorporado a más de 4.000 jóvenes al sector agrario. Nuestro objetivo es incorporar a 1.000 jóvenes más con el nuevo presupuesto el conjunto de la comunidad autónoma, con lo que nos proponemos bajar dos puntos más el índice de envejecimiento. Y estas ayudas se complementan con las de modernización de infraestructuras agrarias, que en los presupuestos para este año casi se triplican.