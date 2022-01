La sequía compromete la cosecha de cereal este año en la zona norte de Almería

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, Coag Almería alerta sobre la crítica situación que atraviesa la zona norte de la provincia de Almería a causa de la sequía y que está comprometiendo de forma peligrosa la cosecha de cereal de este año, así como las plantaciones de almendros y la supervivencia de la cabaña ganadera de la comarca.

A esta situación extrema de falta de lluvias se añade, además, la subida de los costes de producción sobre las materias primas e insumos que ya estaban suponiendo una lucha añadida por parte del agricultor y el ganadero para sacar adelante sus cultivos y producciones.

Juan Pedro Miravete, agricultor de frutos secos de la zona de Los Vélez almeriense, explica, con detalle y como uno de los principales afectados, los problemas que la falta de agua está ocasionando. En concreto, “gran parte de la cosecha del cereal se va a perder –cuenta- pues no ha caído suficiente agua para generar la humedad suficiente que permita obtener la fuerza necesaria para crecer a la simiente recién plantada. Así que aquí habrá una merma importante del total de la producción. La otra parte más afectada están siendo los almendros, sobre todo la plantaciones más jóvenes”

En cuanto a la cabaña ganadera, Miravete asegura que “lo están pasando realmente mal. Los animales no pueden alimentarse de lo que hay en el monte porque está todo literalmente seco. Así que tienen que recurrir a otra fuente de alimentos, piensos, etc, teniendo en cuenta que la subida de precios en estos productos está terminando de empeorar toda la situación”

Situación ruinosa en la zona norte

Las zonas afectadas se extienden por todo el norte de la provincia, desde la zona de Los Vélez –incluyendo los términos municipales de Vélez Rubio y Vélez Blanco-; sierra de María y circundantes y Alto Almanzora.

La parte norte de la provincia es de por sí una zona con escasez de precipitaciones pero la situación comienza a ser ya irreversible después de que esta escasez se esté prolongando ya durante cinco meses que se convertirán en medio año sin llover de cumplirse las previsiones meteorológicas. Así, según indica Andrés Góngora, Secretario Provincial de COAG Almería: “estamos muy preocupados por la viabilidad de las explotaciones tanto agrícolas como Coag. Llevamos ya muchas semanas que no cae ni una gota de agua. El sobrecoste que está suponiendo para la ganadería, obligados a invertir más en forraje, alfalfa, etc., les complica mucho la situación pues ya venían arrastrando deudas y pérdidas debido a la situación de crisis de precios. Por otra parte, el cereal de secano, ya de por sí poco productivo, está también sufriendo especialmente, junto con el sector de los frutos secos, pudiéndose incluso dar la situación de que no sea viable siquiera recogerlo”.

Es por este motivo que desde la organización se reclama la activación de un sistema de ayudas compensatorias (sobre la fiscalidad y la compra de alimentos para el ganado, o exenciones en la seguridad social), que alivien a estos sectores ante la situación de emergencia que están atravesando, con las que paliar las consecuencias sobre los cultivos y futuras cosechas así como prevenir la merma en las producciones que se pueden producir.