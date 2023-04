José Torregrosa: "La almendra ecológica asienta población en Chirivel"

–¿Cuál es la principal novedad que presentará este año la feria Terracultura?

–Para mí el hecho de traer a un cocinero del prestigio de Enrique Sánchez para hacer un showcooking. Con su presencia conseguimos ‘cerrar el círculo’ de Terracultura. Exponemos desde que tienes la maquinaria, cultivas el producto, nace, recolectas y además los llevamos a la mesa. Ofrecemos el abanico desde que empieza hasta que termina un cultivo y es una buena forma de completar la oferta de Terracultura. Este showcooking es la primera vez que se va a hacer dentro de la feria y hay que agradecérselo también a Ecovalia y a Silestone de Cosentino, que van a participar y a colaborar junto al Ayuntamiento.

–¿Con qué apoyos económicos cuentan para la celebración de la feria?

–El mayor apoyo que tenemos es el de los vecinos de Chirivel, porque al final el Ayuntamiento es el que más gasto asume, pero este año contamos con la gran colaboración de Cajamar, y también colabora la Diputación Provincial.

–¿Qué supone este evento para Chirivel?

–Supone darle vida a una zona rural de interior que normalmente está olvidada. Organizar una feria de este ámbito y con esta estructura, solo por el atractivo turístico que supone tener en el pueblo a miles de personas, es mucho. Es mucha gente la que pasa por aquí y conoce Chirivel, así que para nosotros no puede ser más positivo desde ese punto de vista. Es además una zona de negocio para agricultores y no solo de Chirivel y de Los Vélez, sino de toda la provincia de Almería, Granada Murcia y La Mancha.

–¿Con cuántos expositores contarán?

–Estamos muy contentos porque, como siempre, llenamos todo el espacio. Estamos en 50 y tenemos desde empresas de maquinaria, que tenemos los tractores con todas las principales marcas representadas; pasando por aperos agrícolas, máquinas de almendra; empresas locales; productos ecológicos de todo tipo; bodegas, almendra, etc.; así como las distintas organizaciones de agricultores, como ASAJA, UPA, COAG…; certificadoras como Ecovalia o AGROCOLOR; el Parque Natural y otras instituciones; cooperativas; e incluso este año hay un stand de ollas ecológicas.

–Aunque surgió como feria de maquinaria agrícola, el proceso de diversificación parece imparable...

–Esa es nuestra intención. Se empezó hace más de 20 años, en concreto 24 y esta es la duodécima edición, al tratarse de un evento bianual. Empezamos con maquinaria y algún stand pequeño en el centro del pueblo, pero cada edición ha ido creciendo. Para mí como alcalde es la primera feria en la que estoy al frente de la organización y entendía que teníamos que darle un poco más de amplitud y visibilidad. Nos faltaba la cocina de los productos ecológicos que incorporamos este año y, como digo siempre, nunca sin olvidar nuestras raíces, de dónde viene nuestra feria, que es de la maquinaria agrícola. Ese es el nombre de referencia y el origen de nuestra feria.

–La almendra, además, tiene un peso indudable.

–La almendra es nuestra seña de identidad en Chirivel y en la comarca. Vivimos de ella y lo cierto es que este año con el tema de la sequía no vamos bien, pero vamos a ser positivos, tener esperanzas y pensar que cuando pase Terracultura va a llover.

–Hablando de diversificación, en Chirivel se han especializado en la almendra ecológica.

–Somos de los mayores productores de almendra ecológica a nivel mundial, toda la zona norte de Almería y Granada, Murcia y algunas zonas de Albacete. Nos diferenciamos por eso, porque producimos una almendra de calidad, con un sabor diferente y una textura distinta a la que se cultiva en zonas de intensivo. Y no es sólo la almendra, es el trabajo, el esfuerzo y el sacrifico de los agricultores al continuar con almendros en secano, que eso también hay que valorarlo mucho. Todo lo que hay en Chirivel es de secano.

–Y pese a todas las dificultades actuales, ¿cree que está garantizado el relevo generacional?

–La tendencia con los jóvenes es al alza. Yo puedo hablar de Chirivel y la comarca. La gente joven, y yo también he trabajado en la agricultura, los jóvenes del pueblo, se están dedicando a las tierras o bien de herencia o bien que van adquiriendo. Es una tendencia clara en ascenso que está consiguiendo asentar población en Chirivel.

–Se entiende entonces que la rentabilidad de la almendra es atractiva.

–La almendra es rentable si el tiempo acompaña, si no se hiela y si llueve cuando el árbol lo necesita. La almendra es una lotería. Por ejemplo el año pasado la producción fue muy escasa. Sé de gente que de 100 hectáreas ha cogido 1.000 kilos de almendra, y gente que no ha pasado con la máquina porque no le era rentable. Cuando hay producción, es rentable para todo el mundo.

–¿Y de qué depende especialmente dicha ‘lotería’?

–Del tiempo. Heladas puede haber, pero tienen que producirse en el tiempo que el almendro lo exige. Con la lluvia pasa igual. El año pasado se tiró todo el mes de abril lloviendo y se fue toda la almendra. Hace unos días hubo una pequeña helada que se ha llevado alguna almendra. Si ahora lloviera sería una maravilla, porque ha cuajado bien el fruto y eso le daría un impulso enorme al árbol, que engordaría y de aquí a agosto o septiembre le vendría muy bien a la economía de las familias del pueblo.

–Volviendo a Terracultura, ¿cuánto impulsa económicamente al pueblo la celebración de la feria?

–En el pueblo por desgracia tenemos sólo un hotel, que obviamente se llena, y luego los bares lo tienen que dar todo esos días para aprovechar la feria y el puente de Mayo. Es un impulso a la economía de los bares y restaurantes del municipio y de los pueblos colindantes. Toda la comarca se beneficia, porque a mucha gente le gusta dar una vuelta por la feria y luego se van a comer, visitan el pueblo. Cuando está todo tan lleno, siempre se sale a los alrededores, así que nos viene bien a todo el mundo.

–¿Qué enclaves de Chirivel son protagonistas durante el evento?

–Está todo focalizado en el centro de Chirivel. En la plaza Julio Alfredo Egea montamos las carpas de productos artesanos y ecológicos, y en el Pabellón, que está muy cercano, irán los stands de la maquinaria pesada: tractores y aperos agrícolas. El entorno además es precioso, con el Parque del Chirivello, con mucho césped natural y árboles altos y la pieza del Baco romano, un descubrimiento que se hizo en un yacimiento arqueológico de Chirivel y del que presentamos una réplica, pues la original está en el Museo de Almería. Los niños además pueden disfrutar en el parque infantil mientras los adultos ven los tractores.

–¿Cuál es el principal reto en esta edición, su primera al frente de la organización?

–Queremos seguir siendo un referente nacional con esta feria y que Chirivel se conozca en todos lados. Queremos ser la base de aprendizaje de mucha gente para que vean lo que se hace aquí. Tenemos ponencias, explicamos cómo se trabaja la tierra y todo eso es bueno para la feria. Si alguien puede decir “esto lo aprendí en Chirivel”, algo bueno se habrá llevado de nuestro pueblo.