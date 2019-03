“Los trabajadores sociales somos los profesionales del cambio”

El Colegio de Trabajo Social de Almería celebra este jueves en el Hotel Catedral el Día Internacional del Trabajo Social, que conmemora el compromiso, la contribución y la labor de estos profesionales como conocedores de primera mano de la realidad social. Su presidenta es Encarna Peláez.

–¿En qué consiste la celebración de este jueves?

–Anualmente se celebra el Día Mundial del Trabajo Social, que se suele celebrar el tercer martes de marzo y nosotros lo hemos adaptado, y va a tener lugar este jueves. En este acto solemos dar la bienvenida a los nuevos colegiados, que este año han sido 35, y despedimos a aquellas personas que se han jubilado. Este año contamos además con la presencia de Eladio Ruano, un profesional que trabaja en Salamanca y que tiene uno de los primeros blogs de trabajo social de España, ‘La raíz de la mandrágora’, y queremos premiarle por su trayectoria de compromiso y lucha por los derechos, en especial de los derechos LGTBI. Eladio dará una conferencia sobre ‘Trabajo social y compromiso’ y también queremos poner el acento en el aspecto ético de la profesión; por parte de diversas personas que acuden al acto se va a hacer una lectura.

–¿Qué funciones tienen y qué servicios dan?

–Velar por el correcto ejercicio de la actividad profesional del trabajo social y que se haga además en aplicación del código deontológico, que no haya intrusismo y personas que no tengan la titulación requerida puedan acceder a la profesión y hacer funciones de trabajadores sociales. La formación es otro de los pilares fundamentales, tenemos un programa de cursos online y presenciales. Otra cuestión importante es la de luchar por los derechos sociales.

–En esa lucha por los derechos sociales, una de sus últimas actuaciones ha sido un manifiesto en defensa de los Derechos Humanos y en contra de la violencia de género y van a realizarse cursos online para tratar la problemática que tienen menores transexuales.

–La Igualdad está en nuestro ADN. Luchamos por combatir cualquier clase de discriminación y de situaciones en las que las personas no pueden ejercer su libertad. Las personas en discriminación y desventaja social no son libres y no pueden ejercer sus derechos como tienen derecho a hacerlo.

–¿Cuál es la importancia de los trabajadores sociales?

–Con motivo del Día Internacional de la Mujer había un lema que decíamos, que es que sin trabajo social no hay cambios. Somos los profesionales del cambio social y acompañamos a las personas en su trayecto de vida. La imagen estereotipada que se pueda tener de que los trabajadores sociales nos dedicamos a gestionar recursos... Evidentemente, gestionamos recursos. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía es una de las que mejor reconoce la figura profesional del trabajador social a nivel estatal y nos reconoce la competencia exclusiva en la gestión de recursos y nos considera profesionales de referencia del sistema público de servicios sociales.

–¿Cuántas personas hay colegiadas?

–En estos momentos contamos con 452 personas colegiadas. Estamos llevando a cabo una campaña de colegiación en todas las instituciones, porque al ser una profesión titulada la colegiación es obligatoria y no en todas las instituciones se entendía de esta forma. Ha habido un repunte brutal a raíz de esta campaña que estamos realizando, de en torno a un 15%.

-El pasado mes de enero firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Almería. ¿En qué consiste?

-Son cursos de formación específicos para trabajadores sociales del Ayuntamiento, a los que les facilitamos asesoramiento y formación en normativa o legislación. Solemos colaborar con el Ayuntamiento y este es un convenio bastante amplio en el que institucionalmente han tenido a bien reconocer la experiencia y el saber que podemos dar los trabajadores sociales a la ciudadanía de Almería.