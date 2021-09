Afrxpx, unas de las voces más prometedoras del trap, presenta su nuevo disco 'Andromeda'

Después de más de dos años y medio de creaciones vocales y musicales dentro del mundo del trap, con títulos como Lost, Solda2 y No more, el cantante almeriense Pedro Gómez, Afrxpx en la música urbana, se ha lanzado con un ambicioso proyecto que se llama Andromeda, su primer álbum.

Andromeda es el resultado de un año y medio de trabajo, de indagación de melodías, de composición de versos, de explosión de sentimientos, de búsqueda dentro y fuera de sí, de una galaxia en la que venían orbitando sus impulsos creativos. Así nace Andromeda, este álbum ya disponible con 11 canciones en el que Afrxpx aborda la soledad, el desamor y la esperanza.

Marinero ahogado, City smokes o Only 4 drugs son tres de las 11 canciones que forman un todo y a su vez tienen una entidad propia y singular en este disco, como los planetas de cualquier galaxia, pero en Andromeda, conforman un mundo onírico, de fuerza melódica y potencia poética, en el que Afrxpx se expande gracias a las colaboraciones de Vaingrr, Sito D y Skinboy, quienes le han acompañado en su tarea musical desde sus inicios.

Pedro Gómez, Afrxpx, es un joven almeriense que nació en el 2000, su vocación musical nació a la edad de 15 años y empezó a desarrollarla con Vaingrr en un estudio pseudoprofesional en Nueva Almería donde grabó sus primeros singles. Fue a partir de enero de 2019 cuando da a conocer su música en Youtube, Spotify y Apple Music acumulando gran cantidad de visitas y seguidores.

Andromeda apuesta de Lean TV y Galactic Reccords, es pues el trabajo extenso y maduro de Afrxpx, que además ha supuesto para la firma una gran apuesta en lo visual y estético con la aportación del trabajo creativo de Oka y Alberto MMT.

Desde la tarde de este sábado 18 de septiembre Andromeda se encuentra disponible en Youtube y demás servicios musicales de streaming, para disfrute de todos los amantes del trap, emo rap y rnb alternativo. En este sentido Pedro, Afrxpx ha declarado “Con este disco la gente sabrá quién he sido, quien soy pero nunca quien seré”, en línea con las formas que han defendido artistas como Xxxtentacion, Lil Peep, Juice wrld y Trippie Red.

Andromeda lo integran Para poderte ver, Hag ridden, Marinero ahogado, Far, Shine, Vuelve, Only 4 drugs, Pain, City smokes, No te siento y Carita.