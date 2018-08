Apache repasa los grandes temas de los 80 en un gran recital en Roquetas

Siempre levanta una gran expectación cuando actúan. Está considerada como la mejor banda de versiones de España. Sus conciertos son vibrantes y gustan muchísimo al público. Apache dio toda una lección de música e pasado sábado en la explanada del Faro de Roquetas con un concierto apoteósico, donde ofrecieron un repertorio variado con la mejor música de los años 80 a nivel internacional.

Hay grupos que jamás pasarán de moda y que sin ser súper famosos suelen convencer a su público con un enorme éxito y una gran puesta en escena. Eso ocurre precisamente con Apache, con casi 40 años de existencia, hizo las delicias de los cientos de personas que se dieron cita en Roquetas de Mar.

Los amantes de la buena música disfrutan con el directo que Apache ofrece sobre el escenario. Y es que aunque pasen los años hay que quitarse el sombrero ante el derroche de energía de Luismi el cantante y sobre todo admirar a Juan Carlos González, que domina como nadie su guitarra.

Entre el público había muchísimo público de Jaén, ya que hay muchos jiennenses que viven en Roquetas. Apache, grupo que surgió en Jaén estuvieron en Roquetas como si estuvieran en su propia casa. Hicieron canciones de grupos tan conocidos como The Police, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, ELO y Gun & Roses

Fueron dos horas de concierto, dos horas de emociones y sobre todo de recuerdos. Para los más jóvenes muchos de los temas podrían parecerle algo desconocidos, sin embargo para otros muchos fue un concierto muy completo, con un repertorio escogido y seleccionado por esta banda surgida en Jaén que cada día tiene más seguidores.

Entre los temas que sonaron en la noche estaban Kashmir de Led Zepellin, Star me up de Rolling Stones, y Child on mine de Gun & Roses. En la percusión y samples, uno de los fundadores del grupo, Antonio Molinero que es el alma del grupo. Gran parte de la responsabilidad del sonido de Apache se debe a este hombre.

En este grupo destacan también Isaac Aguilera que es un maestro del teclado y la guitarra. Tiene mucho talento y es un artista completo. Pedro Bría toca el bajo, además canta y lo hace bien. Diego Contreras a la batería fue la locura, verlo en directo también causó sensación.

Y el grupo cuenta con un cantante por el que parece que no pasan los años. Luis Miguel Peláez, conocido artísticamente como Luismi. Pocos cantantes se mueven tanto en un escenario, cambian tanto los tonos de su voz y tienen un falsete en la garganta como Luismi. Mucho talento sobre el escenario con un publico coreando sus canciones.