El Auditorio de Roquetas de Mar acoge la nueva edición de los Premios Círculo Rojo 2021

El Auditorio de Roquetas de Mar vuelve a desplegar la alfombra roja para recibir a los 33 finalistas de las once categorías de los Premios Círculo Rojo 2021 el viernes cinco de noviembre a las 19 horas. La editorial líder en autoedición organiza este evento en el que reunirá a escritores de todo el país y algunos de los personajes más relevantes del mapa nacional.

Esta nueva edición, respaldada por Fundación La Caixa, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Diputación de Almería, será un poco más exclusiva que las anteriores debido a la crisis sanitaria que aún atravesamos. “Hemos esperado a que la situación sanitaria en Andalucía estuviera en nivel 0 para poder celebrar el evento, pues considerábamos imprudente hacerlo antes. A pesar de ello, somos consecuentes y no queremos meter a 1200 personas en el auditorio como años anteriores, sino que será un público más reducido y seleccionado. Nuestros autores merecen tener su noche mágica de las letras, no en vano los nominados y ganadores consiguen mucha publicidad y oportunidades a partir de nuestros premios. Llevamos haciéndolos desde 2015 y tienen un gran peso a nivel nacional”, explica Alberto Cerezuela, director y fundador de esta editorial almeriense.

La gala será presentada por el conocido actor y un componente más de la familia de Círculo Rojo, Jesús Olmedo. Junto a él acudirán celebridades del mundo de la cultura, la televisión y el deporte. Así como influencers, puesto que este año han publicado infinidad de profesionales en este sector. “Queremos que esta gala sea especial, ha sido un evento muy esperado y queremos sorprender más si cabe a nuestros autores y al público en general, por eso no vamos a desvelar todavía la identidad de estos ilustres invitados. Solo adelantar que son personajes muy admirados y que habrá guiños a nuestra querida Almería”, comenta Alberto Cerezuela.

En estos premios participarán los libros publicados entre el 1 de enero de 2020 y el 15 de septiembre de 2021 y cubrirán dos ediciones, la VII y la VIII, traspasando una nueva etapa, ya que octubre y noviembre son las fechas que se barajan para la edición de 2022.

Este encuentro literario contará con la actuación de Laura Diepstraten, ganadora de Eurovisión para artistas ciegos y, de la conocida interprete Melody. Se realizará un homenaje a los autores de Círculo Rojo fallecidos durante la pandemia, así como al actor y gran amigo de la editorial, Jordi Rebellón, que falleció de forma repentina hace unos meses y que estaba preparando el lanzamiento de una obra con este sello.

Asimismo, tanto Alberto Cerezuela como la propia editorial agradecen el apoyo de la Diputación de Almería mediante su marca Costa Almería, ya que este año han recibido diversas ofertas para trasladar estos premios a Madrid y Málaga. En este sentido, también agradecen la labor del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y en especial del alcalde, Gabriel Amat y el concejal de cultura Juanjo Salvador.

Este año ha sido especialmente difícil elegir a los nominados para la gala. Tanto el jurado como la propia editorial, “ha sudado la gota” tratando de seleccionar a las mejores entre obras de tanto nivel.

“No puedo negar que siento alegría al saber que escritores con tanto talento deciden publicar bajo nuestra firma. El propio jurado ha confesado lo complicado que ha sido seleccionar a los nominados. A mí me gustaría que ganarán todos, pero no puede ser. Así que solo me queda desearles mucha suerte”, confiesa el fundador de Círculo Rojo, Grupo Editorial.