El Auditorio de Roquetas cumple 19 años manteniendo el nivel de su programación

Ayer martes, 10 de enero se cumplieron 19 años de la inauguración del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Han sido unos años de mucho esfuerzo y trabajo que ha dado sus frutos. Por este espacio modélico, considerado como uno de los mejores de España han pasado las grandes figuras de la canción y el teatro de este país. La mayor parte de los artistas han elogiado las instalaciones del Auditorio y sobre todo el trato dispensado por el personal del Teatro.

En estas casi dos décadas, hubo 180 actuaciones de grandes figuras de la canción, produciéndose 48 estrenos nacionales de disco. También hubo 140 representaciones de teatro y 76 conciertos de música clásica. En lo que se refiere a lírica, zarzuela y ópera hubo 57 actividades. Espectáculos de danza hubo un total de 46 y 82 funciones de grandes musicales.

El alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, destaca que el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar se ha convertido en un referente del panorama cultural de Andalucía debido a la calidad de su programación en la que se incluyen propuestas para todos los gustos y edades. “Desde el Ayuntamiento va a seguir trabajando en esta línea para hacer llegar la cultura a todo el municipio, a toda la provincia y a todos aquellos visitantes que también escogen Roquetas para pasar sus días de vacaciones disfrutando, al mismo tiempo, de su oferta cultural durante todo el año”, señala.

Juan José Martín Uceda, director del Teatro Auditorio apunta el gran éxito obtenido por el teatro infantil en estos años. “Se han realizado 412 funciones de teatro infantil y 490 de teatro escolar. Destacar que en todas las funciones hubo un lleno absoluto, lo cual demuestra el gran interés que despierta el teatro infantil, máxime teniendo en cuenta que los niños y niñas serán los futuros espectadores de otros espectáculos en el Teatro Auditorio”.

“En estos 19 años han pasado por el Teatro Auditorio más de millón y medio de personas”, asegura el concejal de Cultura, Juan Carlos Muyor. En lo que se refiere a los artistas que más han actuado en el Auditorio subrayar a Pasión Vega, Diana Navarro, Manolo García, Joaquín Sabina y Raphael.

El 10 de enero de 2004, el entonces vicepresidente del Gobierno, Javier Arenas presidía junto al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat la inauguración oficial del Teatro Auditorio. Fue una jornada intensa ya que ese mismo día, el torero Curro Romero inauguraba la Avenida con su nombre que lleva hasta la plaza de Toros.

La orquesta de Radio Televisión Española fue la encargada de ofrecer un gran espectáculo inaugural acompañada de la banda de jazz de Chano Domínguez, además de Martirio y Carmen Linares. El concierto inaugural fue grabado y se incluyó en la colección de CDs del sello RTVE Música.

En cuanto al resto de espectáculos de aquel primer trimestre del año 2004 destacar la presencia de artistas de la talla de Paloma San Basilio, Joan Manuel Serrat, Rafael Amargo o Tomatito, además de montajes como el musical Siete novias para siete hermanos o la ópera Marina. Desde el primer momento, todo fueron elogios para la acústica del Teatro Auditorio de Roquetas. La entonces concejala de Cultura, Eloisa Cabrera se mostraba muy contenta con la apertura de un Teatro Auditorio, ideado y pensado para el futuro.

El cantante Joaquín Sabina inició una gira en Roquetas de Mar y estuvo varios días de ensayos y preparando el espectáculo que luego llevaría por toda España. Se sintió tan bien en el Teatro Auditorio que tuvo grandes elogios hacia el personal. Su agradecimiento fue tal que días después de marcharse decidió mandarle un ramo de flores a la concejala, Eloisa Cabrera, alabando el trato personal que había recibido en Roquetas de Mar.

Josema Yuste, conocido por haber sido una de las dos partes de Martes y Trece, tras una representación en Roquetas, cuando el público estaba aplaudiendo y se marchaban, cogió el micrófono y también elogió el Teatro Auditorio. “He recorrido toda España y jamás he tenido el trato que me han dado aquí en Roquetas. Este Teatro Auditorio es el mejor en el que he actuado”, dijo.

La cantante Ana Belén dijo que el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar era su talismán cuando iniciaba su gira. Sabina también elogio el trato recibido, el malogrado Carlos Larrañaga hizo lo propio. Una huelga de estibadores hizo que el decorado de El Misterio de Ira Vamp se retrasara un día en llegar y hubo que montar en cuatro horas lo que normalmente se tarda 10 horas.

Josema Yuste daba por suspendida la función, pero los técnicos del Teatro Auditorio apuraron hasta el último minuto, dibujando el decorado sobre el escenario y teniendo dispuestas todos los herrajes para ir montando pieza a pieza según salían del camión. Al final la función se retrasó 30 minutos en los que el público no reparó al improvisarse en el hall una copa de champán con un aperitivo. Al acabar la función Yuste se deshizo en elogios.

Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta y José Carreras elogiaron su acústica. Bebo Valdés hizo mención a la profesionalidad del cuerpo técnico y de la dirección del Teatro. Miguel Ríos dijo que cuando un pueblo construye teatros como el de Roquetas de Mar y los sabe llenar de contenidos pasa a ser una gran ciudad.