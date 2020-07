La Banda Municipal hace un guiño a los conciertos virtuales en sus actuaciones presenciales

Quien haya seguido con fidelidad los conciertos ofrecidos por la Banda Municipal de Música de Almería durante las semanas del confinamiento y haya asistido a alguno de los dos conciertos ofrecidos por la formación que dirige el maestro Alfonso Maribona, el miércoles en el Parque Nicolás Salmerón y el jueves en el Anfiteatro de la Rambla, se llevaría una inesperada sorpresa. Y es que, a modo de guiño, la Banda incluyó en su programación del inicio de los ciclos ‘Conciertos en la ciudad’ y ‘Conciertos en los barrios’ las ocho piezas que interpretaron de manera virtual durante ocho semanas del estado de alarma.

‘El Fandanguillo de Almería’, ‘Suspiros de España’, ‘¡Chiclanera’, ‘Can’t Take My Eyes Off You’, ‘El Intermedio de El Baile de Luis Alonso’, ‘Gallop (4º Movimiento de la First Suite For Band de Alfred Reed)’ y ‘El Porompompero’ sonaron más libres y mejor que nunca, dadas las circunstancias pasadas y presentes. El repertorio se completó con ‘Tico-Tico’ y ‘The Avengers’, reservando como bis final la conocida ‘Danza Húngara nº5’ de Brahms.

El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería retoma así uno de sus clásicos, como es el ciclo de conciertos de la Banda Municipal en el mes de julio. Concretamente, los miércoles serán los días de concierto en los barrios y los jueves, en la ciudad.

Tras este estreno, los siguientes miércoles 8, 15, 22 y 29, la Banda, bajo la dirección de Alfonso Maribona, actuará en la Plaza 1 de mayo de la Cruz de Caravaca, Plaza Antonio de Torres (Plaza de la Cañada) en La Cañada, Costacabana y calle Bernardino Delgado en Torrecárdenas, respectivamente. Los conciertos en la ciudad restantes serán los jueves 9, 16, 23 y 30. El 9 y 23 en la Plaza Vieja y el 16 y 30 en el Anfiteatro de la Rambla.