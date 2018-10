Éxito de la Big Bandarax y la Big Band de la Escuela de Música de Roquetas

El III Festival de Jazz de Roquetas de Mar está cosechando un gran éxito. El pasado jueves, por la tarde en la Escuela Municipal de Música se llevó a cabo el taller de jazz para niños impartido por José Carlos Hernández.

Con una alta participación en este taller de iniciación al jazz, con participantes con edades muy diferentes, José Carlos Hernández se centró en el tema 'Another git Together'. "Nos hemos centrado en la importancia que tiene escuchar música para luego poder hacer música", comentó Hernández.

Esa misma tarde tuvo lugar el concierto de la Big Bandarax junto a la Big Band de la Escuela Municipal de Música. Esta gran formación compuesta por músicos de distintas edades, dirigida por José Carlos Hernández hizo un variado y extenso repertorio, haciendo disfrutar mucho al público.

Entre los temas que interpretaron estaban Humanism, May Ann, Route 66, Afro blue, The Blues Walk, Feeling Good, Another git Together, Don't you worry about y A thing.

La Big Bandarax nace en Marzo de 2015 y está compuesta por más de una treintena de jóvenes músicos de entre 7 y 18 años, pertenecientes a la Escuela de Música Martínez y Muñoz de Alhama de Almería y a la Escuela Municipal de Música de Gádor.

El cierre lo puso la Big Band de la Escuela Municipal de Música de Roquetas, formada por algunos profesores y un grupo de alumnos de dicha Escuela.

La Big Band interpretó Baby won't you please come home, Back Home, St. Louis Blues, Blues in the night, Sugar valley y Moten swing.

Recordar que el Festival de Jazz de Roquetas de Mar se inició el pasado martes con la actuación de Old South Brass Band, que llevaron mucho público al salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar.

El martes, le tocó el turno a una nueva formación denominada Pick Pockets Jazz que hizo una mezcla entre el clásico y el jazz, mezclando ambos estilos en las diferentes obras que interpretaron en el concierto. Los componentes de la agrupación fueron David Torrecillas, al piano; Pedro Montiel, saxos; Juan Pablo Rodríguez, contrabajo y Joaquín Fernández, batería. Todos son profesores de la Escuela de Música de Roquetas de Mar.

El Festival se cerró anoche en el Teatro Auditorio de Roquetas con la gran fiesta del swing. La Big Band Clasijazz Swing & Funk con bailarines de Al Swing & Al Cabo y artistas internacionales de reconocido prestigio mostraron en un show único, apto para todos los públicos. Un final apoteósico.