Carla Román Vázquez: "Tocar con la OCAL supone otra experiencia increíble para mí"

Con tan solo 11 años, la prodigiosa pianista Carla Román Vázquez ha debutado junto a grandes músicos y se ha alzado con galardones de carácter nacional e internacional. El 29 de febrero acompañará a la Orquesta Ciudad de Almería en el segundo concierto del ciclo Beethoven Plus, que dará comienzo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería a las 19:30 horas, y cuyas entradas están ya a la venta en la web www.almeriaculturaentradas.es.

-Carla Román vino al mundo con un “piano debajo del brazo”, ¿Imaginas tu vida sin la música?

-No, me es imposible imaginarlo. Sería muy infeliz y no sé qué haría sin música, no puedo imaginarlo.

-¿Cómo comenzó tu relación con este instrumento? ¿Elegirías otro?

-Empezó desde quenací porque mi madre es pianista y siempre estaba ahí, estudiando, y yo jugando bajo el piano. Creo que no puedo recordar ningún momento en el que no estuviera ahí junto al piano. Así que para mi lo más normal era estar tocando.

-¿Tocas alguno más?

-Estudié violonchelo desde los cinco años hasta los nueve, pero lo dejé porque me dedicaba muchas horas al piano, y llegó un momento en que me era muy difícil.

-Todavía eres muy joven, pero, ¿Qué te ha enseñado la música?

-La música me ha enseñado muchas cosas y algunas no sé explicarlas. Me ha enseñado que con mi esfuerzo y trabajo puedo conseguir lo que quiero. Me ha enseñado a poder compartir los sentimientos que me produce la música con la gente, y que disfruten conmigo como lo hago yo.

.-A pesar de tu corta edad ya has obtenido grandes premios, frutos del esfuerzo y la constancia, ¿cuántas horas dedicas a estudiar y practicar?

-La verdad es que muchas pero para mí no son un problema. Cuando tengo colegio me es más difícil, y sólo puedo estudiar cuatro horas más o menos, pero, cuando es fin de semana o vacaciones , pues siete u ocho horas, todo lo que pueda.

-¿Qué sientes cuándo tocas el piano?

-Es muy difícil explicarlo...lo que más siento es alegría y felicidad. Cuando estoy en el escenario me siento llena de alegría, a estallar, pero no sé explicarlo.

-¿Qué le dirías a esos niños que piensan que la música clásica es aburrida?

-Esta pregunta me encanta. Yo siempre trato de que ellos vean lo maravillosa que es la música, esa es una de las razones por las que quise ir al programa Tierra de talento, para que la conocieran. Yo creo que lo dicen porque no la conocen bien, porque no insisten, pero estoy segura que si no se cerraran tanto pensando que es un rollo, descubrirían como yo lo bonita que es.

-¿Nos puedes contar cuál ha sido tu momento más especial en el mundo de la música?

-Me es difícil porque para mí todas las veces que estoy tocando son los momentos más especiales de mi vida, pero, por ejemplo, fue muy especial la primera vez que toqué con orquesta, mi concierto en Madrid en Scherzo, y cuando toqué en un concurso delante de ídolos como Martha Argerich, Nelson Freire y Tamas Vasary. Eso fue un sueño.

-El 29 de febrero te subirás a las tablas del Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería para tocar junto a la Orquesta Ciudad de Almería, ¿qué supone para ti? ¿Tienes ganas?

-Estoy muy ilusionada con conocerles y tocar con ellos. Supone otra experiencia increíble para mí, y tengo muchísimas ganas que llegue el día ya.

-¿Qué te vamos a escuchar tocar? ¿Cómo llevas los ensayos?

-Voy a tocar el concierto en Re Mayor de Haydn. Es un concierto muy muy divertido que disfruto mucho tocando porque me lo paso muy bien, lleno de momentos muy alegres pero también un segundo movimiento más triste y profundo que me encanta. Los ensayos muy bien, trabajando mucho y con muchísima ilusión.

-Invita al público almeriense al concierto Beethoven+2 el Genio de Bonn.

-Os invito a todos los almerienses o de otras partes a venir a disfrutar con nosotros de este maravilloso concierto, que estoy segura de que os encantará.