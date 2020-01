El Carnaval de Almería volverá a tomar la calle con numerosas novedades

Esta no será la única novedad. Además, este año la organización del concurso pasa a ser tarea de la Federación, la fiesta de la sobrasada contará con bolsas de papel reciclado, para fomentar la sostenibilidad, y el entierro de la sardina se realizará en la Plaza de la Constitución, con el testamento desde el balcón del Ayuntamiento y la posterior actuación de agrupaciones.

Calendario de actuaciones

El viernes, 31 de enero a las 21:30 horas actuarán el Grupo infantil invitado: Las abuelas de la Chanca. Luego actúan la Murga ‘Esta chirigota engancha’, la Comparsa ‘La maldita comparsa’, la murga ‘Los que vinieron de fuera y se quedaron de piedra’ y la Comparsa ’Los últimos’. El sabado, 1 de febrero a las 21:30 horas actuarán la Murga ‘Comando cubito’, la Comparsa ‘La princesa del tiempo’, la Murga ‘Este año la llevamos cruda’, la Murga ‘Los que te dan el viaje’, la Comparsa ‘Los esenciales’ y la Murga ‘A todo trapo’.

El domingo 2 de febrero a las 19 horas actúan el grupo infantil invitado: Menudo circo y luego lo harán la Murga (Guadix-Granada) Los enrollaos. Luego lo harán la Comparsa ‘La torre de los naufragios’, la Murga ‘Pedro Paniagua’, la Murga ‘A las influencers nos la pela lo que pienses’, la Comparsa ‘La Revuelta’ y la Murga ‘Los Troleros’. El lunes 3 de febrero a las 21:30 horas, actúan la Murga ‘Este año los SuperAmos’, la Parodia ‘Este año damos el cante’, la Murga ‘Felicidades princesa’ y la Comparsa ‘Noche de Gala’.

El martes, 4 de febrero a las 21:30 horas actúan la Murga ‘Los que siempre recogen el premio’, la Parodia ‘En pleno carnaval, la Murga ‘Por mucho que me gaste no me duran los empastes’ y la Comparsa ¡Los Guardasueños¡.