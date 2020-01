La almeriense Celia Montes publica su obra ‘Nacimos a un océano de distancia’

“En mayo de 2018 volvía en coche a Dublín después de haber pasado unos días con mi chico recorriendo acantilados, pueblecitos abiertos al mar, islas y paisajes de ensueño por el suroeste de Irlanda. Recuerdo que llovía mucho y no había nada interesante en la radio, lo único que se escuchaba era el sonido de las desgastadas escobillas del limpiaparabrisas contra el cristal”, recuerda la escritora Celia Montes.

“Estaba a punto de caer en un sueño profundo cuando me preguntó si sabía alguna leyenda irlandesa. Aceptó mi silencio como un no y empezó a contarme algunas de las que a él le habían relatado de pequeño: Tír na nÓg: The story of Niamh and Oisín, Hag’s Head y The Salmon of Know-ledge”, recuerda.

“Me sumergí tan de lleno en sus palabras que todos los relatos cobraron vida en mi cabeza. Fue allí, por las carreteras del condado de Kerry donde pensé en crear una historia breve y mágica con un final inesperado, como las que me acababa de contar”, dice.

El resultado es Nacimos a un océano de distancia, compuesto por seis capítulos, editado por la Editorial almeriense Sol de Sol e ilustrado por la artista jienense Inmaculada Herraiz. Se trata de un viaje hacia un lugar desconocido, es dejarlo todo para empezar una nueva aventura cargada de sueños. Es ser valiente y enfrentarse a la vida tal y como es, con su principio y su fin.

Celia Montes (Cabo de Gata, 1993). Estudió Periodismo en Málaga, Comunicación Social y Diseño Multimedia en Coímbra (Portugal) y realizó un Máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias en la URJC de Madrid. Siempre quiso ser bilingüe, por lo que al terminar sus estudios cogió un avión con destino a Dublín. Allí ha estado trabajando para multinacionales como Facebook y Youtube durante los tres últimos años. De Irlanda nunca se ha marchado del todo. Actualmente se encarga de la comunicación de varias empresas, escribe sobre viajes en la revista Loa y está formándose como fotógrafa en la escuela social de fotografía de Granada La Ampliadora.

Nacimos a un océano de distancia es su primer libro, un canto a la valentía, al descubrimiento y al amor. La obra se puede adquirir en Granada en Librería Picasso en calle Obispo Hurtado; We love Granada Market y Mercado del Agua en el Mirador de San Nicolás. Y en Almería en Librería Picasso.