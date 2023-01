Charo Pastor Ramos presenta su colección de moda flamenca infantil ‘Arco Iris’ en SIMOF

La almeriense Charo Pastor Ramos ha presentado su colección de moda flamenca infantil ‘Arco Iris’ en SIMOF en Sevilla. La propuesta Flamenca de Traca de Charo Pastor Ramos nace durante la pandemia.

“El 10 de marzo de 2020 se suspendieron las Fallas de Valencia pocos días antes de decretarse el estado de alarma por la crisis sanitaria. El 15 de marzo se anunciaba que también se suspendía la Feria de Abril. Estas primeras fiestas suspendidas fueron solo la punta del iceberg de otras muchas ferias, fiestas, bodas, comuniones, viajes… que se fueron cancelando, suspendiendo, postergando, dejando por el camino a millones de familias con sus sueños e ilusiones rotas, pero sobre todo, afectando económicamente a miles de empresas que vivimos directa o indirectamente de estas celebraciones y que quedamos en una situación bastante crítica”, sostiene Pastor Ramos.

Paralelamente al anuncio de la suspensión de las Fallas y la Feria de Abril, en las noticias se empezó a dar una fecha para su celebración y en ambos casos, proponían septiembre como el mes más idóneo para ello.

“Hacía pocos meses que habíamos invertido todos nuestros ahorros en poner nuestro taller y justo habíamos dejado nuestros trabajos para dedicarnos cien por cien a sacar adelante nuestro sueño y de repente, teníamos que cerrar. No lo podía creer, lo que en principio iban a ser 15 días se iba prorrogando, y prorrogando y no veíamos el fin. Lejos de ver la luz íbamos cada vez a peor. Caí en una depresión, tenía ansiedad, y me inundaba una profunda tristeza, estaba en un pozo del que no veía como salir”, rememora esta almeriense que veía truncado su sueño.

“Apagué la televisión. Dejé de ver las noticias, fue el primer paso que dí y me puse a dibujar y a pensar cómo iba a ser el futuro. Así nació la idea de una Flamenca Fallera que se plantaría su traje en septiembre para ir a las fallas y luego a la feria de Abril. Fue esta idea la que me sacó del pozo, fue el primer paso para seguir adelante, me encomendé a la Virgen de los Desamparados y a la Esperanza de Triana, para que me ayudaran a ver la luz”.

“Juré que si sobrevivíamos a esos días llevaría a cabo mi idea para representar a todas las personas, y empresas grandes y pequeñas que fuimos afectadas, que sufrimos, lloramos y peleamos con uñas y dientes para salir de un pozo que no tenía fin”, apunta.

“Estos trajes de Flamenca de tranca los he diseñado cuidadosamente para combinar elementos típicos de la indumentaria fallera con la elegancia y sofisticación del traje de flamenca. El traje cuenta con un cuerpo del siglo XIX (gris, fucsia y oro) clásico de la indumentaria valenciana, y otro del siglo XVIII (azul noche y plata) respetando en ambos caso su patrón original” explica.

“La tela es un tafetán, uno azul noche y plata que representa la oscuridad por la que pasamos esos días. El otro, gris perla, fucsia y oro, lleno de color y luz , que representa el futuro y la alegría. Las faldas dibujan la silueta en forma de sirena que termina en unos volantes con mucho volumen y movimiento típicos de nuestra tierra. Además, ambos incluyen el peinado, peinetas y joyas de fallera para conseguir el look completo”, sostiene esta gran creadora almeriense.

“Estos trajes tienen un estilo único y diferente como trajes de flamenca, y quieren homenajear la tradición y la cultura valenciana en su look. Charo es modelista de indumentaria de Corte Flamenco, lleva 12 años dedicándose a la moda flamenca infantil y este año presentaba en Simof mi colección Arco Iris y su propuesta “Flamenca de Traca”.