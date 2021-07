El Festival 'Clásicos en el Parque' inaugura su ciclo de conciertos en Rodalquilar

El evento cultural del verano del municipio como es Clásicos en el Parque vuelve este año renovado y con una programación más amplia en su décimo aniversario. El pasado sábado, 17 de julio, se inauguró este festival con el concierto gratuito Hamelin, con la música a otra parte de Andreas Prittwitz y su Lookingback.

Así, la Plaza del Tenis de Rodalquilar que contó con el aforo permitido al completo, recibió la actuación que abre el ciclo musical y a la que asistió la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Níjar, Tonibel Sánchez. La edil quiso agradecer el trabajo de esta asociación y especialmente de Javier Rovira y destacó que “son 18 ediciones y la madurez de este evento es más que evidente no sólo en su indiscutible calidad de todas y cada una de sus actuaciones, si no en que el público responde porque son conscientes de que Clásicos no defrauda nunca. En muchas ocasiones hemos hablado de la importancia en nuestro municipio del turismo cultural. Es cierto que es aquí donde podemos comprobar que ambos (turismo y cultura) van de la mano a la perfección y si a la música le sumamos el entorno como en el que hoy nos encontramos, pues la simbiosis es perfecta”.

“Ahora más que nunca es deber de todas las administraciones el estar ahí con la cultura, apoyando porque si bien la pandemia ha afectado a nivel sanitario hasta límites insospechados, también lo ha hecho a nivel económico y ha sido el sector de la cultura uno de los más afectados por esta crisis sanitaria” recalcó Tonibel Sánchez.

Este año Clásicos ha ampliado el número de conciertos, que en esta ocasión serán nueve, y se le suman dos talleres, uno de ellos de música en familia y otro sobre musicoterapia.

Homenaje a Beethoven

Tras su concierto inaugural, el Festival Clásicos en el Parque regresa este martes, 20 de julio, a la noche de Rodalquilar. Y lo hará, además, en un nuevo espacio escénico recuperado de la tradición minera de esta localidad: el Patio de los Espartales, la antigua zona del Economato del INI (Instituto Nacional de Industria).

A las 22 horas, a cielo abierto y en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el festival ofrecerá otra de las joyas de su 18º edición: el concierto ‘Beethoven 251’, a cargo de la violinista Laura Salcedo, la clarinetista Cristina Mateo, el oboísta Víctor Ánchel, el violonchelista Ángel Luis Quintana, y el pianista Javier Rovira.

“El año pasado era el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, y este era un concierto que teníamos previsto para homenajearlo en el festival”, explica Rovira, también director de Clásicos en el Parque. “Pero tuvimos que reducir el número de conciertos, y se cayó. De modo que lo hemos puesto este año, y por eso es un poco… 250 + 1”.

El programa comenzará con el Trio nº 4 en Si Bemol mayor, opus 11, para clarinete, violonchelo y piano; y continuará con el Preludio y Fuga en Mi menor, Hess 29, para oboe, violín y violonchelo. A continuación, llegarán los Seis Ländler, Wo 15, para oboe, violín y violonchelo; y para cerrar, el Trio en Re Mayor (de los fantasmas), Op. 70, nº 1. Para violín, violonchelo y piano.

Los músicos, como acostumbra a programar el festival, son de primer nivel. “Y me gustaría destacar entre ellos a Cristina Mateo, la clarinetista”, añade Rovira. “Es de Almería, muy joven, y ya tiene una carrera brillante. Ha estudiado en Estados Unidos e Inglaterra, con grandes profesores, y ganado varios premios…”.