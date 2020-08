Cooltural Fest se suma a la promoción de la Ruta de la Tapa Solidaria

El festival almeriense Cooltural Fest ha demostrado su lado inclusivo y solidario desde la primera edición. Una línea de trabajo reforzada con el proyecto Music For All y todas las medidas sociales e inclusivas adoptadas en el ciclo de conciertos Cooltural Go!, desarrollado por Crash Music SL y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Y en esta línea de trabajo, Cooltural Fest suma y sigue y, en colaboración con el Área de Promoción de la Ciudad y ASHAL también han decidido apoyar la campaña de la Tapa Solidaria, regalando entradas dobles para disfrutar de los conciertos de Rayden (jueves, 13 de agosto), Carolina Durante (sábado, 15 de agosto) y Dani Fernández (domingo, 16 de agosto).

Para ello, tan solo hay que consumir y disfrutar de una tapa solidaria en cualquiera de los bares adheridos a la campaña, y en Instagram subir una foto de la tapa y mencionar y seguir a @coolturalfest y a @tapasolidariaalmeria y mencionar quien te acompañará y el concierto al que te gustaría asistir de los tres.

Hay que recordar que todas las entradas para los eventos se encuentran disponibles en la página web del festival www.coolturalfest.com y Wegow.

La V edición de la Ruta de la Tapa Solidaria, que este año recaudará fondos para un proyecto social impulsado por ‘A toda Vela’. La Diputación y el Ayuntamiento de Almería han consolidado su apoyo a una iniciativa que se celebra, este año, en pleno mes de agosto (del 7 al 30) y que se ha adaptado a la situación del COVID-19 utilizando todos los medios de promoción en formato digital: QR’s, una ‘App Gratuita’ y la web www.tapasolidariaalmeria.com.

La V edición ha ampliado su zona de actuación y este año va a contar con la participación de 25 bares y restaurantes de Almería, Aguadulce y Cabo de Gata. Además, este año Cajamar y Panificadora Hidalgo se han sumado como patrocinadores de esta iniciativa de ‘Los Cazadores de Sonrisas’.

Los Locales participantes en Almería son Taberna Nuestra Tierra, La Tahona, Taberna José Añorga, Rotterdam Tap Room, Cuatro Hojas, La Plazuela, La Consentida, El Jurelico, Salitre Bar de Vinos, Mar Robles, La Orza Cocina La Abuela, La Salada, Abordaje Gastrobar, Morena Mar y Vino, La Vermutería, La Bodeguica de Miguel del Rey, Restaurante Tony García, Restaurante Travieso y Quiosco Manuela.

En Aguadulce: La Huerta Gastro Art, Bambina y Por un Beso y en Cabo de Gata: Blanca Brisa y Peña El Palmito.