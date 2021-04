Desirée Sánchez: "Los escritores nos eligen por el trato personal y por la distribución”

Graduada en Periodismo, esta ejidense de 27 años se ha ganado un nombre en el panorama de la autopublicación gracias a su labor en Editorial Círculo Rojo. La pasión por los libros es su seña de identidad. Analiza el sector de la autoedición para Diario de Almería.

-¿Cuál es el secreto de Editorial Círculo Rojo?

-Sinceramente, el equipo humano y la honestidad. Nuestro equipo se dedica por y para los autores, sin horarios, sin fines de semana, y eso se nota en el resultado final. Hemos creado un sistema transparente donde el escritor, por fin, es el mayor beneficiario de la publicación de su libro.

-¿Podemos afirmar que estáis en vuestro mejor momento?

-No nos gusta ponernos techo, pero sin duda el último año ha sido fantástico. Hemos publicado más de 2.400 títulos distintos, a pesar de la pandemia, y hemos proporcionado a nuestros autores algunas herramientas impensables hace unos años. Además, hemos puesto en marcha algunos proyectos paralelos como la autoedición de cuentos infantiles personalizados, una línea de agendas, y nuevas sucursales en Florida y México.

-¿Puedes destacar algunas de esas herramientas?

-Principalmente la distribución. Somos la única editorial de autoedición que garantiza la distribución física y real de los libros, no solo bajo demanda, gracias a un acuerdo exclusivo con Logista, la distribuidora de Editorial Planeta. Eso ha propiciado que algunos de nuestros autores presenten sus libros en El Corte Inglés, Casa del Libro y FNAC, por ejemplo. Por otro lado, llevamos a nuestros escritores a las ferias del libro más importantes, como Madrid o Sant Jordi, y proporcionamos una plataforma para que los autores consulten sus ventas y puedan cobrarlas al momento.

-Hablando de ferias del libro, has tenido la oportunidad, a tu corta edad, de ser ponente en algunas muy importantes.

-He tenido la suerte de participar en un coloquio en el Líber 2017 (Madrid), junto a editores de Planeta o Random House; también di una charla sobre Círculo Rojo en el Líber 2018 (Barcelona), y he participado en la Londres Book Fair y en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la más importante del sector. Todo ello se lo debo a la confianza que Alberto Cerezuela, el fundador de Círculo Rojo, ha depositado en mí desde el primer día, incluso en los malos momentos.

-¿Qué es lo mejor de trabajar en Círculo Rojo?

-Poder ayudar a muchas personas a cumplir sus sueños. Me siento afortunada de trabajar en algo tan bonito. Además, estoy rodeada de grandes profesionales, empezando por mis compañeras editoras y pasando por el resto del equipo. La pasión que se palpa en el ambiente de Círculo Rojo es lo que nos hace diferentes, lo que nadie puede imitar. Como dice Alberto Cerezuela, cada día aprendemos algo de nuestros escritores o de nosotros mismos, y eso es lo más importante.

-Supongo que habrá autores que repiten.

-Muchísimos. Nosotros siempre decimos que publicar con Círculo Rojo es vivir una experiencia, una aventura. Nos gusta que nos elijan por buenos, no por baratos, y creo que el escritor lo entiende. Damos la posibilidad de que un autor viva lo que el escritor más importante puede vivir, incluyendo la posibilidad de ganar un importante premio en nuestra gala anual. Ojalá pudiera nombrar a todos los autores con los que trato, porque a todos se les coge cariño, pero se me vienen a la mente Jesús Viñuales, Eugenio Laboreo, Laia Mullor o Antonio Trujillo, que han hecho varios libros y varias ediciones conmigo. Me siento orgullosa del trabajo que hacemos, y eso se ve en las opiniones y el respaldo de los escritores.

-¿Qué destacan ellos?

-Sobre todo el trato personalizado, incluso tiempo después de haber publicado el libro. También la profesionalidad, puesto que hay una persona formada en cada fase del libro (corrección, maquetación, diseño, marketing…), y la distribución. No se imagina la cantidad de llamadas que recibimos de autores que han publicado en “otros sitios” y no saben qué hacer con los ejemplares ya que no les distribuyeron los libros. Además, contamos con la solvencia de llevar más de 13 años, algo importante en los tiempos que corren. En la pandemia, por ejemplo, han cerrado varias editoriales de autoedición que han dejado colgados a sus escritores.

-¿Qué momento vive el sector de la autoedición?

-El mejor. Cuando Alberto Cerezuela empezó, allá por 2008, apenas había autoedición, y la que existía no era profesional. Hoy hay cientos de opciones para publicar, pero el escritor debe mirar hasta el último detalle y no dejarse guiar solo por el precio o por falsas promesas. Nosotros tenemos un catálogo muy cuidado donde hay desde autores noveles hasta finalistas del Premio Planeta. Lejos de lo que se pueda pensar, no publicamos todo lo que nos llega. Además, las librerías se están abriendo a la autopublicación y apostando por autores noveles. La prueba de ello es que nuestros libros están disponibles en más de 4.400 librerías en toda España. Y en Almería, librerías como Picasso siempre nos ha apoyado y apuesta por los autores locales. Eso es de agradecer.

-¿Desirée Sánchez tiene tiempo para leer?

-Curiosamente, ahora leo más que antes. Y tengo que reconocer que el género que más me gusta es la novela negra, como no podría ser de otro modo. En los últimos meses he disfrutado mucho con los libro de Carmen Mola, Dolores Redondo o Juan Gómez-Jurado.