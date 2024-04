Diana Navarro: “Mi público es muy fiel pero no es fanático. Si le gusta aplaude y si no le gusta no aplaude”

La artista malagueña llega hoy sábado al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar a las 21 horas para ofrecer su último espectáculo titulado De la Piquer a la Navarro. La cantante que posee una voz prodigiosa se muestra feliz de regresar a tierras roqueteras, y actuar en su Auditorio.

-Vuelves a esta tierra y lo haces con algo distinto.

-Es un homenaje a la copla y a Concha Piquer. Hago un paseo por la copla clásica y la transformo en esas versiones sinfoelectrónicas que a mí me gusta hacer. Se llama De la Piquer a la Navarro.

-Diana es una voz increíble y Doña Concha Piquer fue única. ¿En este espectáculo la imitas o has intentado llevar sus canciones a tu terreno?

-Me las llevo a mi terreno totalmente. Es una necesidad de homenajear la figura de Concha Piquer pero haciéndola a mi manera. Ahora hago las coplas de ella pero dándole esa manera de sentir mía y que el público espera de mí.

-Te has sumergido en la vida de Concha Piquer. Se puede decir que fue la reina de la copla en este país y el hecho de que se retirará joven la convirtiera en leyenda.

-Absolutamente. Fueron muchas cosas. Esa mujer desde los 12 años se estaba buscando la vida y con 14 años se va a Broadway y triunfa allí, y es real, no es una exageración. Es muy potente como figura femenina en una época en la que la mujer no tenía voz ni casi voto. Fue importante para romper barreras para otras artistas, porque era una mujer con mucho carácter y hacía lo que sentía. Por eso estamos hablando un siglo después de ella.

-Creo que la primera copla que cantaste fue Ojos Verdes, obra maestra de Concha Piquer. ¿No te daba un poco miedo atreverte con esa canción?

-No, porque la inconsciencia de la juventud es maravillosa, te hace hacer cosas que ahora no seria capaz. El ego juvenil te hace abordar lo que venga. De hecho, pensaba que Ojos Verdes no me la sabía, pero me la sabía entera. En el espectáculo cuento mi historia y la de Concha Piquer, ya que la primera copla que canté en mi vida fue Ojos verdes.

-Imaginas por un momento encontrarte en un escenario cara a cara con Concha Piquer y Miguel de Molina cantando Ojos verdes.

-Eso sería impresionante. Creo que con la Inteligencia Artificial alguien lo hará.

-Has tenido una gran relación con Concha Márquez Piquer, hija de Doña Concha Piquer.

-No todo lo que me hubiera gustado y ella me ofreció que tuviéramos esa amistad. Esa juventud me hacía ser insegura y tímida, y tuve contacto con ella pero no todo el que nos hubiera gustado a ambas, porque era una mujer apasionante. Ahora si tengo una excelente relación con Concha Romero, nieta de Concha Piquer que me ha ayudado a coger cosas específicas como el perfume de Doña Concha, el carmín que utilizaba y el color de la pintura de las uñas para construir el personaje de la obra de teatro titulada En tierra extraña.

-¿En Roquetas de Mar que se verá sobre el escenario?

-Se verá a Diana Navarro acompañada de un piano de cola y llevo los teclados, el ordenador y el acordeón y con un acompañamiento visual voy interpretando la historia contada e interpretada y me acompaña Zaret Ocaña que es un bailaor muy bueno y que hace la labor de actor y de cantante. Es un concierto, pero no un concierto al uso, porque desde el más allá viene Doña Concha.

-En 2025 se cumple el 20 aniversario de la salida de tu primer disco. ¿Cómo te ves ahora después de aquel trabajo que incluía la canción Sola.

-Me siento mejor que nunca. Los años me han mejorado en muchos aspectos y eso el público lo aprecia porque sigue acompañándome 20 años después. Estamos preparando una gira muy bonita del 20 aniversario. La verdad que con mucha gratitud por lo afortunada que me siento y soy por poder seguir aquí hoy día.

-Cuando aparece Diana Navarro se rompieron los esquemas, porque había una nueva voz que ofrecía algo distinto. ¿Qué sueños tenías en tus inicios?

-Yo quería que el disco se vendiese para poder tener una gira de conciertos. Me dio mucha alegría cuando vi que en la primera semana habíamos vendido más de 13.000 copias y a partir de ahí vinieron los discos de oro y platino. Pero si sabía que iba a cantar hasta que el público lo quisiera. Yo trabajo para mi público y 20 años después ellos me siguen permitiendo ser Diana Navarro. Hasta que ellos quieran yo estaré.

-La copla ha vivido momentos de altibajos. ¿Crees que realmente hoy día, en la sociedad actual, la copla gusta o es algo que suena a antiguo?

-Ahora vengo de Salamanca y de León haciendo este espectáculo y la respuesta ha sido muy buena. Llevamos unos 15 conciertos de la gira y en todos ha habido un lleno total. Eso indica claramente que la copla gusta.

-Ahora ve los toros desde otra barrera, porque aparte de cantar, este espectáculo lo produces tú.

-Me gusta más cantar, pero es una necesidad que he tenido. Tengo mucha música en la cabeza y tengo claro lo que quiero hacer. Si otras personas que llevaban mi carrera no estaban en la misma sintonía que yo, pues he tomado la decisión y la verdad que llevamos dos años muy felices y el público que manda está muy contento, con lo cual ha sido una buena decisión.

-Pero antes de publicar su primer disco llevabas muchos años subiéndote a los escenarios.

-Pues desde 1995, han pasado casi 30 años. Desde ese año cotizo a la Seguridad Social.

-¿Qué vamos a escuchar en Roquetas de Mar?

-Haré Ojos verdes, hay un medley de coplas donde está Divisa, verde y oro, Romance de valentía o Madrina de Concha y mío van a escuchar Sola, El perdón y El amor oscuro y también me gustan las peticiones del público. Cuando llega la hora del oyente, la gente colabora y me pide cosas, y yo intento hacer un trocito de lo que me piden.

-¿Para un artista el calor del público en concierto es clave?

-Eso es como la sangre para los vampiros o el sol para los girasoles. Para mí es muy gratificante porque con los aplausos veo el termómetro si estoy equivocada o no. Mi público es muy fiel pero no es fanático. Si le gusta aplaude y si no le gusta no aplaude.