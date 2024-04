Down Almería organiza una lectura inclusiva de ‘Las Aventuras de Tom Sawyer'

La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido– Down Almería, celebra hoy martes, 23 de abril, en conmemoración del Día Internacional del Libro, una lectura inclusiva y continuada de la novela infantil Las aventuras de Tom Sawyer del escritor estadounidense Mark Twain, que se va a desarrollar de 17 a 20 horas en la biblioteca Villaespesa de Almería.

Se trata de la octava edición de esta actividad, que viene celebrándose año tras año desde 2016 con un gran éxito de participación por parte de la sociedad almeriense.

Con ella, desde la entidad sin ánimo de lucro, se persigue conmemorar esta efeméride y visibilizar a las personas con discapacidad, muchas de las cuales necesitan una adaptación de los textos al sistema Braille o al de lectura fácil para que sean accesibles para ellas.

En esta línea, desde Asalsido ponen el acento en un acceso a la lectura sin límites. “El acceso a la cultura ha de ser universal. No hay nadie -independientemente de sus capacidades- que no disfrute de un buen libro, por ello, es primordial que todas las personas, tengan o no alguna discapacidad, aprendan y tengan acceso a la lectura, ideal para su desarrollo”, explica la presidenta de Asalsido, Isabel Parras.

Desde la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down animan “a toda la sociedad almeriense a participar de forma activa en esta lectura inclusiva y continuada”, la misma a la que asistirán representantes institucionales como José María Martín, Subdelegado del Gobierno en Almería, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Francisco Alonso Martínez, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González, la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar y la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad en el Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez.

Asimismo, también acudirán a la cita representantes de asociaciones y entidades del Tercer Sector de la provincia de Almería, como la ONCE, Altea, Verdiblanca, A toda Vela, entre otras. Así como, participarán en la lectura representantes de la Universidad de Almería y de la UNED, así como periodistas como María Jesús Recio y Miguel Pérez de Perceval.