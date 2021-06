ENNA: “Realmente para mi cantar no es un sueño, sino una necesidad”

La artista almeriense ENNA presenta mañana a las 19:30 horas en la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) su nueva canción titulada Fuerte, que ha sido editada por Universal Music y también se dará a conocer el videoclip que ha grabado la artista con este tema en parajes de la provincia.

La cantante está ilusionada con esta nueva etapa artística. “Para mí es todo un honor y un lujo poder estar en la discográfica Universal Music”, al tiempo que explica “Fuerte nace de una lucha, constancia y perseverancia absoluta. Es un mensaje de aliento para todas esas personas que han aprendido y han sido fuertes en algún momento de su vida por algo que realmente querían conseguir, como ha sido mi caso. La discapacidad que padezco no me ha impedido trabajar en la música y hacer lo que verdaderamente me gusta y con lo que me siento yo misma. Realmente, para mi cantar no es un sueño, sino una necesidad”, sostiene.

ENNA también habla del videoclip de la canción Fuerte que mañana se dará a conocer. “Creo que la fusión de la letra, la producción musical junto a las localizaciones, han hecho que el videoclip sea tan ‘Fuerte’. Tengo el orgullo de decir que estoy enamorada de mi tierra, y siempre intento que en todos mis trabajos musicales quede reflejada Almería. No hay nada que envidiar a otros lugares y son muchísimos los directores de cine los que han elegido Almería para sus rodajes”, apunta.

ENNA ya mira al futuro. “Quiero seguir componiendo, me siento fenomenal cuando lo hago y siento las canciones de otra manera a la hora de interpretarlas. Quiero seguir cantando todo lo que pueda y solo se me pasa por la mente volverme a subir a un escenario y dar a mi público todo el calor y agradecimiento a todos estos años de lucha que han seguido confiando en mí con un apoyo total y absoluto”.

Este año se cumplen 15 años del paso de ENNA por la Academia de Operación Triunfo. La artista hace balance de este tiempo y asegura que “el balance siempre en positivo, he fracasado muchas veces y otras he logrado victorias, pero siempre que me he caído, me he levantado sola y eso me ha hecho ser mucho más ‘fuerte’. Yo siempre digo que sacar fuerza de la debilidad, es lo que te permite tener talento”.

ENNA también recuerda los momentos vividos en la pandemia. “Esta pandemia me ha hecho sacar mi verdadera esencia. He cantado en mi balcón para todos mis vecinos, he vuelto a componer letras de canciones, he disfrutado de entrevistas en Miami, Bolivia, México, España ...sin necesidad de moverme de casa. He quedado con amigos los fines de semana para tomar algo y charlar sin necesidad de moverme de casa. He llorado, he reído, he cocinado más que nunca. En definitiva, he aprendido a sacar de lo malo lo mejor”.

En cuanto a proyectos de cara al futuro, ENNA mantiene que “de momento me encuentro en plena promoción del single atendiendo a todos los medios de comunicación que tanto calor me están dando. El próximo 16 de junio vamos a poder disfrutar de mi entrevista y actuación musical en el programa de Bertín Osborne, El Show de Bertín en compañía de un invitado de honor al programa como ha sido Joaquín el de “El Betis”, todo un lujo. Espero poder hacer conciertos muy pronto y seguir trabajando en los siguientes lanzamientos musicales, que son de mi autoría también. Hay ENNA para rato, algo muy fuerte”, concluye.