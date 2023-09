Denisse Vivienne Andor: “Siempre he considerado que mi punto fuerte es mi versatilidad”

Denisse Vivienne Andor lleva 13 años viviendo en Roquetas de Mar. A sus 28 años es una modelo internacional. Nacida en Rumania, Almería es su segunda tierra.

-Has estado en muchos concursos de belleza, hace siete años estuviste en China y hace cinco años en Filipinas en Miss Earth. ¿Cómo fue la experiencia de ganar Miss Grand Almería?

-Almería siempre será lo mejor de mi vida. Llevar en el pecho el nombre de Almería, en cualquier ámbito me llena de orgullo, porque es la ciudad que me vio crecer, e hizo que me convirtiese en la mujer que soy hoy en día y en la Miss que siempre quise ser.

-Eso te permitió participar en Miss Grand España. Quedaste en tercer lugar. ¿Aunque no ganaste qué sensaciones tuviste?

-Quizás no haya ganado la corona, pero gané mucho más que eso. Conseguí dejar Almería en lo más alto y esa es la mayor recompensa que uno puede esperar, sabiendo lo difícil que es sacar adelante cualquier proyecto aquí. Además, cuando tu sabes que has dado lo mejor de tí, sólo puedes estar orgullosa y llena de satisfacción, porque, si te digo la verdad, no cambiaría nada de lo que ha sido mi paso por el Certamen Nacional. Soy una persona muy positiva y creyente y considero que todo en la vida pasa por algo. Tenemos que centrarnos en las enseñanzas que cada experiencia nos deja y aprender que a veces simplemente no es nuestro momento, o incluso, que la vida nos tiene preparado algo mejor.

-Curiosamente este certamen te da la oportunidad de representar a Rumania, tu país de nacimiento. Creo que el 3 de octubre te vas a Vietnam. ¿Es como un sueño imagino?

-Así es. Gracias a mi excelente performance, la organización Internacional me ha designado como representante de Rumania, significando esto que han visto en mí un gran potencial para desempeñar un gran papel en un concurso de este calibre. Está experiencia es tan grande que ni siquiera podía haber soñado con ella. Viajar a Vietnam y visitar todo el país en tres semanas es simplemente de otro mundo. Me siento muy afortunada.

-¿Qué esperas de Miss Grand Internacional?. Son muchos los países del mundo presentes. ¿A qué aspiras allí?

-Este año participarán 70 candidatas de todo el mundo. Quien me conoce sabe que me encanta aprender sobre nuevas culturas, hábitos y costumbres, al igual que hablar en diferentes idiomas; hablo rumano, español, inglés y un poquito de francés. Lo disfrutare muchísimo. Obviamente para poder disfrutarlo de verdad, al ser una persona tan exigente, durante la concentración daré el 200 por ciento en todas las pruebas para así conseguir estar feliz conmigo misma, al saber que lo di todo y más. No es ningún secreto que mi objetivo es ser una de las finalistas de Miss Grand Internacional, ya que esto supondría hacer historia para mi país, dado que Rumania nunca ha conseguido clasificar. Y este año quiero asegurarme de que eso cambie.

-Eres una mujer que tienes mucha experiencia sobre la pasarela. ¿Crees que cada vez más aparte de la belleza, los concursos buscan una persona preparada en todos los sentidos?

-Totalmente. Nuestra sociedad está en continuo cambio y evolución y también lo están los Certámenes de Belleza. Miss Grand Internacional, el concurso en el que participo es el más importante que existe a día de hoy y esto se debe en parte al gran desarrollo que ha mostrado en los últimos años, ya que siempre buscan mujeres con preparación integral, empoderadas, comprometidas con la sociedad, que no solo tienen belleza física, sino también interior, educación, estudios y ganas de trabajar y de cambiar el mundo.

-En estos últimos años como ha sido tu evolución como persona. Creo que estudiaste Turismo. En que estás trabajando ahora Denisse.

-Siempre he dicho que vengo de una familia modesta y trabajadora que me ha educado y me ha inculcado muchísimos valores, entre ellos ser trabajadora, constante, humilde y no rendirme nunca, porque puedo conseguir cualquier cosa que me proponga. Estoy graduada en turismo y hace poco estudié un Máster en Estudios Ingleses y Traducción. Laboralmente, mi trabajo está ligado a lo que más me gusta, los idiomas. Soy recepcionista en un hotel. Y estoy muy orgullosa de ello. Con esto quiero demostrar que no importa el trabajo que tengas, șsi tienes un sueño y trabajas realmente para convertirlo en realidad. Quiero demostrar que una chica normal, puede hacer cosas extraordinarias, con trabajo, esfuerzo y disciplina.

-¿Cuales son tus aspiraciones de cara al futuro?

-De cara al futuro mi principal objetivo es seguir creciendo tanto como persona como profesional. Siempre he considerado que mi punto fuerte es mi versatilidad, el hecho de ser camaleónica y tener una gran capacidad de adaptación. Por ello, seguiré trabajando y estudiando para cuando la vida me presente una oportunidad extraordinaria, como la de participar en el mejor concurso del mundo, poder aprovecharla.

-Presentarte a un certamen tan importante hace que te hayas preparado de alguna manera especial.

-La mejor preparación que uno puede hacer es trabajar siempre en convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y tengo la suerte de contar con grandes profesionales que me están apoyando en está aventura. Estar preparada para mi implica trabajar temas como la cultura general, las costumbres vietnamitas, la oratoria y capacidad comunicativa a través del lenguaje verbal y no verbal, el inglés.

-Tienes mucha gente contigo, que te apoya.

-Claro que sí. La pasarela, de la mano de la Agencia NegraFrancisca estilismo, con la ayuda de diseñadores almeriense como Sergi Regal y Diana Galindo al igual que diseñadores internacionales como Hugo Michaelo, Jarul Mercedes, Franz Auza, Killian Santana; maquillaje y peluquería-Peluquería D’Maria y un gran almeriense afincado en Madrid, Alex de Amalia, mantener una rutina saludable y cuidar mi piel con la ayuda de la mejor Clínica Estética de la provincia, Qlinic y el Salón de Belleza, Salón Chick; pero sobre todo trabajar la inteligencia emocional.

-Mentalmente estás preparada.

-Creo que la inteligencia emocional es un elemento esencial a la hora de competir a estos niveles, porque uno debe permanecer enfocado en la meta y confiar en sí mismo y en todo el trabajo que ha ido realizando, sin necesidad de compararse con otras personas. Cuando tu sabes tu verdadero valor, no hay nada que te pueda hacer sentir inferior. Quería destacar a todas esas personas y muchísimas más que me están ayudando a cumplir este sueño, porque hay muchísimo trabajo detrás de una foto, o una publicación en redes y creo que no se le da la suficiente importancia. Resaltar que nada de esto sería posible sin el apoyo incondicional de mi familia, pareja y amigos. Sin ellos no sería nada.

-Es obvio que te cuidas mucho, pero requiere algún sobreesfuerzo.

-No voy a mentir, en mi caso se necesita de muchísima determinación. Todos sabemos que entre la dieta mediterránea y Almería elegida como ciudad Gastronómica por excelencia, aquí se come demasiado bien. Y yo soy una gran fan de nuestra gastronomía. Estos meses de preparación he tenido que hacer un gran esfuerzo pero se que habrá valido la pena.