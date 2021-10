Fran García lanza la tercera edición de su último libro 'La embajada del diablo'

El último libro La embajada del diablo del autor almeriense, Fran García, ha vuelto a ser reeditado en menos de un mes. Es posible que ya, a día de hoy, se trate del título de ficción más internacional de los últimos tiempos desde la tierra del indalo. En solo dos meses de verano, ha conseguido un nivel de promoción internacional seguramente nunca vista hasta el momento.

Sus primeros lectores ya remarcaban sobre la obra que era “imprescindible”, “realmente innovador”, “increíble”, “intriga total”, “sorprendente”, “ya hacía falta algo así en el mundo de la literatura”.

Con más de 100 artistas nacionales e internacionales incluidos en una trama que pone por bandera a Cabo de Gata, su nombre y la marca “Book-Jay” (Dj de los libros) han viajado ya, en tan poco tiempo, por diferentes lugares del mapa como EEUU, Inglaterra, Italia, Alemania, Grecia, México, Argentina, El Salvador e incluso Japón.

Por ello, el autor ya está contactando con varios traductores para, en un momento dado, poder distribuirlo también en inglés. La tercera edición, en papel y a todo color, ya está disponible en Filmañas del Centro Comercial Torrecárdenas (segunda planta del Centro Comercial) en la capital almeriense. Estará también disponible en La Pita (plaza de Cabo de Gata) y El barquito de papel en el mismo barrio.

Igualmente, puede adquirirse desde cualquier lugar a través de Amazon, Fnac, El Corte Inglés, Libros.cc, Agapea, Casa del Libro, etc, tanto en formato papel como digital.

En toda Latinoamérica el libro es ya distribuido por Cauce Libros, por lo que cualquier lector de allí tan solo tiene que acudir a su librería más cercana e indicar que el libro es distribuido por Cauce Libros, para que se lo hagan llegar.

La embajada del diablo es un libro de suspense y erotismo, que nos concede una visión de lo que pudo haber ocurrido en el asalto que sufrió la iglesia de Las Salinas de Cabo de Gata en 2011; una noticia que dio literalmente la vuelta al mundo.

Entre otros muchos artistas, intervienen Ku-Minerva (Llorando por ti), Marian Dacal (Flying Free), Eva Martí (Fly on the wings of love), Rebeca (Duro de Pelar), Mabel Millán (The Devil’s Caprice), Eva García-Vacas (La Cueva), Frank TRAX (Scorpia Central del Sonido-Loca FM), Peter Beale (Star Wars-20th Century FOX), Meri Sánchez (La Negra), Haku Inko (The Benza), Keita Arai (Tokio Park), Shiori Watanabe (Modelo-Japón), Muftiah Jokomba (Modelo-EEUU), Esther Molina (Amar en tiempos revueltos), Bratt Sinclaire (Delta Music- Anime/Manga) o los intérpretes audiovisuales almerienses Antonio Saldaña y Juan Verdú.

El autor del libro se encuentra en estos momentos adaptando uno de los anexos de la obra literaria al plano audiovisual gracias a las aportaciones que le concedió Federico Corriente Córdoba (Real Academia Española) durante el proceso creativo.

Los nombres de Ku-Minerva y Marian Dacal aparecen en negrita a lo largo de todo el título del autor almeriense. ¿Habrá cuarta edición? El autor lo asegura, pero tras la finalización del videoclip en ciernes, con Ku-Minerva como referente en Almería. También está gestionando la traducción del libro al inglés.