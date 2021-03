George Van Mellaert: “Almería es un lugar histórico del cine y el rodaje de películas”

El autor de la novela Corruption of Justice habla de la satisfacción que le produce el próximo rodaje de la serie que se basa en su libro en distintos puntos de Almería.

-¿Cómo fue su niñez?

-Crecí en un entorno internacional. Mis padres vivieron 10 años en Canadá y Estados Unidos, donde mi padre hizo estudios de doctorado y luego trabajó para empresas estadounidenses. Después vivimos muchos años en Lieja, donde mi padre ocupó el cargo de profesor universitario. Posteriormente estudié Derecho en esa misma Universidad. Mis padres eran personas muy especiales y los extraño todos los días.

-¿Siempre quiso ser escritor o sus experiencias de vida le llevaron a escribir novelas?

-Quería ser artista y músico, y contaba historias con mi música. La escritura vino después. Tenía un cuaderno cuando era joven y todavía recuerdo haber anotado mis primeros cuentos mientras estaba de vacaciones con mi familia. Siempre fui un gran observador de la gente. Además, los escritores necesitan experimentar la vida y su complejidad para realmente tener éxito. Felicidad, esperanza, la adversidad, el amor. Todos agregan a los escritores un bien al que recurrir.

-La serie de televisión Corruption of Justice se basa en su vida como un joven abogado que sin esperarlo se topa con un grupo de inteligencia disfrazado de empresa. ¿Puede adelantar algo sin revelar demasiado?

-Las cosas no son siempre lo que parecen. Siempre hay dos lados de una historia, lo que ves o lo que ellos quieren que veas, y lo oculto, lo que se supone que no debes ver. La serie contendrá intrigas, espías, asesinatos, una historia de amor y muchos giros en la trama.

-Entendemos por lo que cuenta la productora que usted tendrá un papel en la serie. ¿Interpreta a un “buen chico” o a un “villano”?

-¿Qué es un “buen chico” y qué es un “villano”? En la vida real, la justicia y la ficción, los buenos se ven empujados al papel de villanos y, a veces, los villanos reales se hacen pasar por buenos. Todo es cuestión de percepción. La productora de televisión Wanda Halcyon realmente entendió mi visión y ayudó a adaptarla al formato televisivo. Interpreto a un personaje misterioso, un espía que cree que “el fin justifica los medios”.

-Se informa de que la serie se rodará en España. ¿Qué tan bien conoce España y qué conexiones tiene aquí?

-Yo amo España. Conozco principalmente el sur de España y la hermosa Andalucía. Marbella, Málaga, Ronda y también Almería, que es un lugar histórico del cine y el rodaje de películas. Pero todavía hay mucho que descubrir y visitar porque cuando estoy allí siempre estoy muy ocupado.

-¿La COVID-19 ha impactado en la producción?

-La COVID-19 ha sido un verdadero freno. Creó desafíos para todos. Lo que antes era una tarea sencilla se convirtió en un proceso muy complejo y largo, especialmente para los creativos.

-La productora ha declarado que usted también ocupará el puesto de supervisor de la música de la nueva serie. ¿Puede contar algo de su experiencia con la música?

-Estuve involucrado en la música a una edad muy temprana. Comencé a tocar los teclados (el clavicordio, el órgano y el clavicémbalo) alrededor de los 6 años y nunca paré. Mi padre construyó los primeros instrumentos en un taller en nuestro sótano donde lo ayudé. El vínculo entre el instrumento, el intérprete y la música es muy íntimo. Estos tres instrumentos forman la corona con el órgano como rey, el clavicémbalo como reina y el clavicordio como príncipe. Canté durante un tiempo en la ópera, toqué con orquestas y conjuntos, dirigí un coro y grabé y produje varios álbumes de estudio. Espero contribuir como supervisor musical en varias series porque la música juega un papel muy importante en el estado de ánimo general y el carácter de una película.

-¿Cuáles son sus películas o programas de televisión favoritos de todos los tiempos? ¿Qué estás viendo actualmente?

-Un programa de televisión que me encantaba cuando era adolescente era la serie de acción El equipo A. También me gustaban los westerns y las películas de Harry el sucio con Clint Eastwood, la narrativa del chico bueno que tiene que actuar como un chico malo para que la justicia prevalezca sobre los villanos. También me gustan las películas de acción, las películas de espías y los James Bond, los clásicos.

-¿Qué consejo le daría a los escritores jóvenes?

-Escribir es un viaje y debes mantenerte focalizado en él. Tienes que trabajar en ello todos los días y siempre preguntarte si tus lectores encontrarán tu creación interesante.

-Y por último, sabemos que la fotografía principal de la producción Corruption of Justice está fechada para comenzar el 18 de marzo. ¿Qué sensaciones tiene al respecto?

-Estamos todos muy emocionados de poner en marcha esta fantástica serie. Sé que puedo contar con un muy buen equipo encabezado por el productor Patrick Andrew de Wanda Halcyon Television, quien tiene todo controlado para cada circunstancia.