Ana González y Andrea Román lanzan sus poemarios en Editorial Círculo Rojo

Editorial Círculo Rojo entre sus novedades hay dos poemarios de dos almerienses. Ana González Sánchez ha publicado La Brújula que te guía de vuelta a casa. “Hace unos años, la vida me dio un coletazo, ¿Por qué a mí? Fueron las primeras preguntas que rondaban en mi cabeza. Porque yo tenía la fuerza suficiente para superarlo, contesté”, recuerda la autora.

La brújula que te guía de vuelta a casa es un poemario que canaliza toda la rabia, la alegría, el miedo, “son poemas que te vacían y a su vez te llenan de fuerza para que nunca te olvides de plantarle cara a cada situación, pasando por un proceso de aceptación en el que tendrás que cerrar los ojos y escucharte a ti mismo”, sostiene.

“Estar asustado, llorar, reír, amar ¿Qué hacemos cuando sentimientos del pasado y del presente te inundan el alma? Son emociones que a veces nos sorprenden e incluso nos da miedo sentir, pero la vida es breve y no hay nada mejor que terminar el día pensando que lo has dado todo por conocerte a ti mismo y por encontrar tu felicidad”, explica.

Ana González nació en Almería el 10 de septiembre de 1990. Siempre ha tenido pasión por los más pequeños, lo que hizo que se diplomara en Magisterio. Desde pequeña, ha leído grandes novelas y libros de poesía que le han servido de abrazo en muchas situaciones de su vida. Grandes autores como Julio Cortázar, Almudena Grandes, Luis García Montero o Alejandra Pizarnik hicieron que la lectura y la escritura pasaran a formar una parte fundamental en su vida, ya que, junto a la música, eso le hacía volar hasta el lugar que más deseara.

Por otra parte, la abderitana Andrea Román Ruiz acaba también de publicar la obra Meraki.

“Creo que a veces no nos damos cuenta de lo maravillosa que es la vida, porque, aunque no sea de color rosa, tiene un color pastel demasiado bonito. Dieciséis, veintinueve, treinta y cinco o hasta cincuenta años intentando hacer bonita la vida, y un mal día le echamos toda la culpa a su existencia. ¿No crees que a veces es mejor pararte, mirarte a ti mismo y empezar a meditar? Pensar en todo el mal día que has tenido y buscar lo bueno de esas veinticuatro horas. Aunque cueste encontrarlas, busca en los rincones más escondidos hasta llegar a ellas y, entonces, ahí, en ese mísero instante, serás feliz. Y da igual que lleves buscándolas una hora, dos o incluso tres, serás feliz por un par de segundos, y aunque parezca demasiado poco para tanto tiempo perdido, es tan bonito y te lo mereces tanto, nos lo merecemos tanto”, apunta en la sinopsis de la obra.

Andrea Román Ruiz (Adra, 2003). Su necesidad de expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones la llevó a escribir este libro. Apasionada al arte de la danza. Aunque es muy joven, Andrea Román ofrece una escritura con mucha madurez y sobre todo plasma aquello que le sale del corazón.