La Guajira acoge hasta el día 30 de este mes la muestra ‘Transgresivas’

La asociación de familias de menores trans Chrysallis ha recopilado más de 150 perfiles de personas trans en la muestra Transgresivas que ya ha visitado distintos puntos de la geografía española y que este mes se podrá visitar en la Asociación Socio-cultural La Guajira en un formato reducido (75 perfiles).

Inaugurada el pasado 31 de marzo, con motivo del Día de la Visibilidad Trans, esta muestra recopila información sobre personas trans significativas por muy diversos motivos, con el fin de ampliar el imaginario colectivo y dar a conocer la existencia de referentes positivos para todos. En Transgresivas se puede encontrar las vidas de personas que, por el simple hecho de existir, han desafiado las normas opresivas del cisheteropatriarcado, encontrando perfiles en épocas muy distintas, culturas muy diversas y diferentes sectores de la sociedad.

Una muestra que busca reconocer la valentía de las personas que se exponen, pero también de aquellas que, desde el anonimato, luchan día a día por la defensa de sus derechos, para poder ser quienes son con libertad; las que se entregan en cuerpo y alma al activismo y aquellas personas que, a pesar de no recibir el respeto y el trato que merecen siguen en pie. Y, por supuesto, a todas aquellas personas que murieron defendiendo la causa.

Transgresivas nace como una exposición viva que ya ha recorrido varios puntos de España y que quiere seguir creciendo.

La asociación Chrysallis nace en 2013 por iniciativa de un grupo de padres y madres de menores trans que veían cómo la realidad de sus hijos no estaba contemplada ni por la legislación existente ni por las administraciones, los profesionales no sabían darle respuesta y no existían colectivos similares que estuvieran trabajando en ello. Ante la perspectiva de que sus hijos no pudieran vivir una infancia y juventud en la que su identidad sexual fuera reconocida y nació Chrysallis. Desde entonces y gracias a su trabajo de visibilización, han ido sumándose familias en la misma situación y se han ido creando delegaciones territoriales como la de Andalucía, que trabaja con familias de menores trans de la comunidad. Su metodología se basa en el acompañamiento entre iguales y el asesoramiento en distintos ámbitos y organizan formación a profesionales, ponencias, talleres y encuentros entre las familias.