‘Historias de mimosas y putas’, la obra que retrata la amarga realidad tras la prostitución

Historias de mimosas y putas es una novela dirigida a todo aquel lo suficientemente valiente para cercarse a una realidad que ignoramos, conscientemente. “Todos hemos mirado a otro lado cuando atravesamos la calle Montera, en pleno Centro de Madrid, sin ir más lejos. Optamos por la ignorancia porque saber, quema”, explica Inés Abalo.

Se trata de una obra que surge de la propia experiencia de la autora. “Durante el año 2016, una noche por semana, los acompañaba en su furgoneta durante las salidas de madrugada, deteniéndonos junto a cada mujer que encontrábamos, esperando en la calle. Encendíamos el intermitente, y nos deteníamos a su lado, lo suficientemente cerca como para que supiera que veníamos a hablar con ella, pero lo suficientemente lejos como para no invadir su espacio. Les ofrecíamos té, apoyo y una conversación centrada en la persona, en lugar de su cuerpo. Pienso en aquellas noches y me cuesta no emocionarme. Es imposible permanecer indiferente ante unas historias como las suyas. El libro surgió como consecuencia inevitable de todo aquello”, confiesa.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar “una realidad que quema. Una realidad que es más fácil porque tomar conciencia de ella convierte en imposible continuar permaneciendo indiferente. Cada noche, miles de mujeres salen a la calle empujadas por las condiciones de una vida no elegida. Cada noche, entre el frío, la violencia, las presiones de diversa índole, se producen miles de orgasmos que distan mucho de lo que nosotros estamos acostumbrados. Cada noche, miles de hombres pagan para que una mujer les haga llegar a ellos. Las preguntas que surgen son inevitables: ¿son estos orgasmos lícitos?, ¿tienen los hombres derecho a pagar por ellos? ¿Es compatible legitimar esta situación a la par que la palabra “puta” sigue siendo el peor insulto que una mujer puede recibir? ¿Es posible legitimar una situación que no desea para tu madre, ni tu novia, ni tu hermana? El lector no encontrará las respuestas. El objetivo del libro no es este, sino obligarle a planteárselas”, sentencia.

Inés Abalo Rodríguez (Madrid, 1993). Graduada en Psicología, con un máster en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid y otro en Filosofía por la Universidad de Edimburgo. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. La palabra escrita ha constituido siempre su principal modo de expresión y lo practica desde hace años en forma de relato breve, cuento o poesía. Su primera novela recoge su experiencia colaborando con una ONG que trabaja con mujeres prostituidas en Italia.