Javier Blanco inaugura la muestra ‘De los días confusos’ en la sala ‘Jorge Rueda’ en el CAF

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha puesto en marcha el proyecto Tránsitos en la sala Jorge Rueda, en el que se van a mostrar exposiciones compuestas por una selección limitada de obras de fotógrafos andaluces, y que inaugura hoy miércoles 17 de abril, a las 19 horas, De los días confusos de Javier Blanco.

Esta muestra, que estrena el nuevo programa, busca promover la visibilidad de los proyectos fotográficos de pequeño y mediano formato que se están desarrollando por parte de la comunidad creativa en Andalucía y que se alternarán con el proyecto ‘Imagen Única’. “Nos gustaría que la sala Jorge Rueda, que fue un gran innovador iconoclasta de la fotografía, nos permita jugar libremente con proyectos de pequeño formato de autores andaluces con los que, decididamente, el CAF quiere enlazarse alternando sus presencias con otras propuestas más conceptuales, como nuestra “Imagen Única”. Serán propuestas “en tránsito”, de periodicidad más estrecha, que permitirá un mayor flujo de autores y de diversidad de proyectos”. Así define la iniciativa Juan María Rodríguez, director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía.

De los días confusos permanecerá abierta hasta el 19 de mayo. Esta colección está compuesta por 20 fotografías, y ofrece una mirada personal al tiempo que reflexiona sobre las certezas en la juventud y la incertidumbre del paso del tiempo, sobre lo que queda en la sombra y lo que alimenta los sueños.

“Esos días en los que uno no debería haber abierto el periódico por la mañana. Días en los que, frente a las certezas que manejabas ingenuamente en la juventud, ahora solo te asaltan dudas e inseguridades en un entorno con muchas preguntas y pocas respuestas. Así, algo aturdido, se siente el fotógrafo en su deriva para plasmar ese costado de las cosas que queda en sombra y que la luz de la realidad no llega a alcanzar del todo. Ese otro lado del espejo, que se alimenta de nuestros sueños y nuestros miedos, no es sino un territorio cuyas sugerencias ambiguas y sinuosas acaban imponiéndose sin compasión a la mirada vacilante del fotógrafo”, reflexiona el autor

Javier Blanco es licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y se considera un almeriense de adopción, ya que ha vivido y ejercido el periodismo en la ciudad mediterránea desde 1982. Su vinculación con la fotografía comienza en la adolescencia, alcanzando la madurez creativa que aportan los proyectos expositivos en estos últimos años. Forma parte del colectivo fotográfico Desencuadre, y del consejo de redacción de la revista del mismo nombre.

El viernes 19, a las 11 horas, dentro del ciclo ‘Miradas cruzadas’, la bailaora, Anabel Veloso, compartirá su perspectiva en una visita conversada con el director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, Juan María Rodríguez sobre la exposición Surrealista. Lee Miller, que recorre la vida personal y profesional de la fascinante artista estadounidense que contiene un centenar de obras a las que se suman once inéditas tomadas por ella en la década de los 50 en Andalucía. El público podrá participar activamente en este recorrido espontáneo, contrapuesto y fresco sobre la vida y obra de Miller.