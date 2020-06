Juan Carlos Prieto muestra ‘una antología de sus antojos’ en su nuevo libro ‘Tontheridas’

“Un libro valiente”, así define su autor, Juan Carlos Prieto Martínez esta primera obra publicada de manera honesta donde se muestra tal y como es. En Tontheridas se encuentran poemas de temas tópicos como el desamor, el dolor o el ahora. También los hay que tocan temas sociales como la violencia machista o el VIH y otros que van dedicados desde a una breva hasta a un colibrí o al rosal de su abuela Marina, e incluso a una chincheta.

“Lo que he intentado hacer es darle la vuelta a las palabras y ver lo que hay debajo de ellas, dándoles un doble sentido y un nuevo significado”, explica Prieto. “El título describe muy bien ese juego de palabras”, agrega.

Publicado por la Círculo Rojo Grupo Editorial, el libro “va dirigido a todo aquel que le guste una lectura donde hay que ir un paso más allá y jugar a adivinar”, expresa Prieto. El lector se quedará atrapado, “a ratos te creará un nudo en la garganta y otras veces te sacará una sonrisa. Un libro que a momentos es intimista y otras veces, muy directo, donde me muestro sin reparos. En definitiva, un libro valiente”.

Un libro cercano donde hay un poco de todo lo que ha ido viviendo estos últimos años. “Hay poemas que tienen nombre y apellidos, algunos incluso en el título o dentro del poema de forma encriptada, y hay otros que surgieron tras leer una noticia o tras una conversación con alguien... Y como dice la cita que aparece en la cubierta trasera: Cualquier parecido con la irrealidad no es pura coincidencia”, confiesa su autor.

En la sinopsis de la obra se cuenta que “mientras algunos hacen dos flexiones al día para ‘reflexionar’, yo escribo. Esta frase describe lo que vas a encontrar dentro de este libro”.

“Más que poemas, yo los llamo reflexiones. Lo que he intentado hacer es dar la vuelta a las palabras y mirar lo que hay detrás de cada una de ellas, buscándoles un doble sentido e incluso, a veces, un nuevo significado. Así es como ha nacido esta «antología de mis antojos», Tontheridas, una selección representativa de todo lo que he ido escribiendo en los últimos veinticinco años. Es mucho el tiempo que ha pasado, muchas las experiencias vividas… Cinco años en el extranjero más de doce mudanzas, experiencia como profesor en centros de secundaria, primaria, universidad, casi setenta países visitados, amistades en medio mundo”, apunta el autor. “Quizá el poso que deja el libro una vez leído sea más de dolor y desamor. Desde luego, son los temas que más me han inspirado, pero, sin duda, hay mucho más. Te dejo que lo descubras por ti mismo”.

Juan Carlos Prieto Martínez es un escritor aspense, nacido en Alicante en 1977. Es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante. Lleva quince años ejerciendo la profesión de docente: cinco en EE. UU., siete en Andalucía (Córdoba, Málaga y Almería) y tres en Murcia.