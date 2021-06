Juan Manuel Moreno se declara 'muy orgulloso' de la artista Laura Diepstraten

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha declarado hoy “muy orgulloso” de la ganadora de la primera edición del International Low Vision Song Contest, el festival de Eurovisión para artistas ciegos, la joven almeriense Laura Diepstraten.

El presidente andaluz ha recibido hoy en el palacio de San Telmo a la compositora de 'Otra visión', la canción ganadora de este concurso internacional, en el que participaron 17 países del continente europeo el pasado 21 de mayo. Laura Diepstraten ha estado acompañada por su madre, Marifé García, y el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez.

Para el presidente andaluz, el ejemplo de Diepstraten anima a muchas personas a superar obstáculos y dificultades. "No solo es un ejemplo de superación, sino también uno de los grandes ejemplos humanos, una persona que es capaz de reafirmarse y de sacar ese talento gracias a la ayuda de su familia, de la ONCE, ha conseguido que sea uno de los grandes talentos que tenemos en Andalucía".

Moreno le ha trasladado el orgullo que supone para Andalucía que esta joven haya paseado el nombre de Pulpí, de Almería y de España por Europa, al mismo tiempo que ha incidido en el compromiso del Gobierno andaluz para hacer realidad una sociedad inclusiva, igualitaria y sin barreras para que todos, sin excepción alguna, puedan desarrollarse al máximo y dar lo mejor de sí mismos. “Superarse y salvar obstáculos es el camino que desde la ONCE y otras organizaciones se trazan y se consiguen todos los días", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo autonómico regaló a la joven cantante, que hoy cumple 15 años, un joyero que reproduce una cerámica de la Alhambra de Granada. «Todo lo que me está pasando es un regalo », ha dicho a la salida. «Ver que los mensajes de mi canción están llegando a tantos sitios es super emocionante, me siento muy, muy agradecida de haberle podido conocer, me ha parecido una persona supernatural. Y a mi eso es lo que me impacta, la naturalidad, así que estoy muy contenta».

Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, felicitaron también a la joven de Pulpí por su éxito "y por ser un ejemplo de talento, dedicación y esfuerzo", según escribieron en la felicitación personal que le remitieron.

La canción que representó a España en el Euro-Low Contest quedó en primer lugar, al obtener el 27,55% de los 7.055 votos emitidos de forma telemática con 1.944 puntuaciones, por delante del segundo país, Turquía, que sumó el 21% de los votos. En esta primera edición de este concurso europeo, organizado por la Asociación Alemana de Personas Ciegas o con Discapacidad Visual Grave, en colaboración con VIEWS Internacional de Bélgica y la ONCE, participaron 17 países: Bélgica, Bulgaria República Checa, Chipre, Dinamarca, Alemania, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía, Rusia, España, Suiza, Turquía y Reino Unido.

Laura fue la participante más joven de los 17 países y compitió con cantantes y grupos de dilatada trayectoria musical, integrados todos ellos por personas ciegas o con discapacidad visual grave. 'Otra visión', compuesta por ella misma, cuenta la perspectiva de una persona ciega ante la vida y cómo ve de forma distinta al resto de personas videntes.

Ciega de nacimiento, Diepstraten, 14 años, estudia 3º de la ESO en el I.E.S. Mar Serena en Pulpí, y 3º de grado profesional de piano en el Conservatorio ‘Narciso Yepes’ en la vecina localidad de Lorca (Murcia). Con solo ocho años, ganó el Concurso Musical de la ONCE de Andalucía en la modalidad de solista, por su interpretación de la canción de Malú ‘Blanco y Negro’, con 10 participó en el programa 'Fenómeno Fan' de Canal Sur TV y con 11 en ‘La Voz Kids’ como concursante del equipo de Rosario Flores.